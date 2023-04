La reacción de Antonio David tras la ruptura con Marta Riesco

Marta Riesco comunicaba su ruptura con Antonio David Flores este pasado miércoles. La periodista se mostraba muy disgustada con la situación y con una tercera persona que podría haber tenido mucha importancia en esta separación, Rocío Flores. "Quiero comunicaros a todos que mi relación ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", exponía en ese primer comunicado. Teniendo una versión faltaba por conocer cómo estaría viviendo esto la segunda parte. El ex Guardia Civil aparecía en sus redes sociales con un breve vídeo mostrando las vistas de la playa desde su casa de Málaga. Está ajeno a todo lo que se dice. La vida continúa y, al parecer, no ha perdido el ánimo. Está disfrutando de los pequeños detalles y da la bienvenida a un nuevo día agradeciendo lo que le rodea.

Esta casa ha sido el lugar donde la pareja ha vivido su amor. Cobra gran importancia que lo que haya decidido Antonio David mostrar en su perfil sean las vistas de las que pudieron disfrutar ambos del cristalino mar tantas veces. La reportera se encontraba en Málaga cuando la ruptura se ha producido. Incluso tuvo un desafortunado momento al quedarse fuera de la casa, paseando con el perro de Rocío Flores, en plena tormenta por el paseo marítimo de la ciudad. Recogía todos sus enseres y ponía rumbo a otro lugar sin creerse todavía este final: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

Las vistas de este lugar eran el fondo también de esa primera publicación con la que Marta Riesco ponía punto y final a su relación. De momento, no se conocen más detalles sobre qué ha sucedido para que, de repente, Antonio David Flores y ella hayan terminado después de dos años saliendo. Los dos eran asiduos a mostrar lo felices que se encontraban a través de fotografías y románticos textos. Hace tan solo dos semanas, por ejemplo, celebraban el cumpleaños de la periodista y le dedicaba unas bonitas palabras de felicitación: "Cuando amas conviertes todo en caramelo. Feliz cumpleaños. Te quiero para siempre".

La ruptura de Marta Riesco y Antonio David tras varias oportunidades

No es la primera vez que Marta Riesco y Antonio David rompen su relación, aunque en esta ocasión parece definitiva. Fue la reportera la que dejó al malagueño justo antes de que cumpliera 35 años, hace un año, agotada de no tener un lugar públicamente. Pocas semanas después decidieron volver a intentar estar juntos y esta segunda oportunidad ha funcionado cerca de 12 meses. La situación para ambos no ha sido fácil desde el comienzo de cara a los medios. Marta Riesco siempre se ha sentido señalada por todas las críticas que recibía y, hace tan solo un mes, ha tenido que afrontar su despido de Mediaset.

Durante años ha estado dentro del grupo de Fuencarral como reportera en varios programas. Con la llegada de una nueva directiva y un código ético, con una lista de nombres prohibidos donde estaría incluida, su participación en los mismos se reducía. Al final le comunicaban la finalización del contrato ante su sorpresa y disgusto: "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses". Con Rocío Flores, a quién ella misma señalaba, se ha mostrado también indiferente a la ruptura de su padre y la que fuera su pareja. Ha seguido con sus compromisos profesionales como influencer sin referencia alguna al dardo que le envió la periodista.