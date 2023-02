No se habla de otra cosa. Después de años de desavenencias, el momento más esperado por Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha producido. Por fin ha habido reconciliación con su padre, Manuel Benítez, en un acto que tenía lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Manuel Benítez ha congregado allí a toda su familia y amigos para celebrar el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del toreo, una de las más altas distinciones para los profesionales de la tauromaquia. Llamaba la atención la presencia de 'El Cordobés', que acudía junto a su mujer, Virginia Troconis. Y allí mismo se produjo el abrazo que pone fin a años de polémicas.

Esta reconciliación y el abrazo con el que se fundieron no pasó desapercibido para nadie. Ni siquiera para la hija mayor de 'El Cordobés', Alba Díaz, que ha reaccionado desde Madrid de la manera más tierna, porque no puede estar más feliz por su padre: "Feliz se queda corto. Está claro que a la gente le pasan cosas buenas... te lo mereces todo", ha escrito junto a la foto que compartía su padre en Instagram. La emoción era evidente y ha pasado el día con una sonrisa en el rostro: "Emocionada todo el día hoy", ha añadido la joven.

Alba Díaz no podía esconder su felicidad

La emoción era tan real que la joven no ha podido seguir comentando el momento del que había sido partícipe desde la distancia. Con un vídeo del abrazo que se dieron su padre y su abuelo, Alba Díaz seguía sin poder definir lo que acababa de ver: "No puedo expresar con palabras lo que siento ahora mismo", ha dicho emocionada. No hay duda de que la hija de Vicky Martín Berrocal está feliz por lo que ha presenciado a sus 23 años de edad después de muchos años viendo de cerca todos los disgustos que se ha llevado su padre al ver que su abuelo no lo reconocía como hijo. Ahora ya respira tranquila y destaca la figura de su padre como una persona que se ha esforzado mucho durante años y que ahora por fin ha recogido sus frutos.

El abrazo de su padre con su abuelo le lleva a reaccionar con felicidad

Manuel Díaz El Cordobés y su padre han tenido por fin su primer acercamiento, lo que ha permitido que sus caminos se vuelvan a unir. El torero ha concedido sus primeras palabras frente a las cámaras, demostrando que ahora "es el hombre más feliz de la tierra". A pesar de que su progenitor no había dado su brazo a torcer, en febrero de 2023 se han reencontrado en un homenaje que ha servido como escenario para reconciliarse y dejar a un lado todo lo sucedido entre ellos. Un abrazo que ha servido para olvidar todos los desplantes que han tenido lugar durante más de medio siglo y tras el que también se ha pronunciado Manuel Benítez. "No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco", ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja, declaraciones que te hemos mostrado en SEMANA y que resumen a la perfección el dulce momento que jamás imaginaron que llegaría.

El veterano torero es consciente de que este es tan solo el primer peldaño en el camino y de que todavía les queda mucho por dialogar, eso sí, con un deseo claro. Ambos quieren tratar de recuperar el tiempo perdido y disfrutar "lo que no han disfrutado hasta ahora". Pero, ¿se atreverán a torear también juntos justo cuando Díaz se cortará la coleta y se despedirá de los ruedos? Si bien eso no se ha planteado, lo que no se descarta es que acuda a animar a su hijo, siendo este sin duda un último adiós mucho más memorable que cualquiera que estuviera en su cabeza.

Años de lucha que por fin han acabado (y bien)

Cabe recordar que durante décadas Manuel Benítez ha gritado a los cuatro vientos quién era su padre, intentando ser reconocido como hijo legítimo. A pesar de que nunca cejó en su empeño ni desistió de su objetivo, padre e hijo no se habían sentado hablar. Ahora, 54 años después, han puesto fin a su distanciamiento y lo han confirmado con una imagen cargada de cariño y complicidad, prueba de ello, la sonrisa con la que ambos aparecen en la instantánea que ahora copa titulares. Riendo a carcajadas y agarrados con fuerza, Manuel Benítez y Manuel Díaz se reencuentran y presumen de la bonita relación que acaba de comenzar entre ellos.