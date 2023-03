Rocío Flores no es muy dada a compartir muchos aspectos de su vida personal. Aunque la vemos presumir de planes con su chico o con su familia, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco evita hablar de episodios desagradables que vive en su día a día. Sin embargo, hace apenas unas horas lanzaba un extraño mensaje sobre algo malo que ha vivido recientemente.

Parece que alguna persona de su vida la ha decepcionado tanto que ha querido compartir una reflexión: "En esta vida, cada vez quedan menos personas leales, personas que antepongan sus principios y valores a el dinero o el veredicto social y es una pena. Cada vez veo a las personas más turbias e interesadas y menos reales. Trabajo cada día en ello, en intentar rodearme de personas que sean 100% reales pero por desgracia me decepciono día sí y día también. Aprendizajes", ha declarado rotunda.

La joven, decepcionada por una persona cercana

Con esta decepción que se ha llevado, Rocío Flores deja claro que trabaja cada día para sobrellevar estas desagradables situaciones. A lo largo de su vida se ha encontrado con gente que se ha acercado a ella por interés, lo que le ha traído problemas. Ella parece fiarse de ellos, pero hay algunas personas que le han dado algún que otro dolor de cabeza.

A pesar de que lanzaba este extraña reflexión, Rocío Flores ha querido seguir con su día a día. De hecho, ha estado mostrando instantáneas de lo que ha estado haciendo después de lanzar este mensaje tan duro. Estamos seguros de que han sido muchos los seguidores que han querido conocer de primera mano lo que ha ocurrido para que ponga ese mensaje, pero ella no ha vuelto a hacer mención en sus redes sociales.

Muchos disgustos para Rocío Flores

No cesan los disgustos para Rocío Flores, que lleva ya muchos años teniendo que responder a polémicas. Una de ellas es la relación que tiene a día de hoy con Olga Moreno. Tras 20 años de relación, ahora todo es muy diferente. Y todo ha sido por culpa de la relación de la sevillana con Agustín Etienne. La joven llegó a manifestarse sobre este hecho hace apenas unas semanas después de que un seguidor le preguntara si quería a Olga Moreno. A pesar de que es bastante celosa de su intimidad, Rocío no dudó en contestarle: "Contesto a prácticamente todo lo que puedo y esto no iba a ser menos. Claro que sí, 20 años a mi lado y muy agradecida, no se olvidan en dos días", declaraba rotunda dejando claro que la cosa ahora entre ellas es muy diferente. ¿Quién ha sido la persona que ahora ha decepcionado a Rocío Flores?