Tamara Falcó no puede estar más emocionada con su boda con Íñigo Onieva. Precisamente se ha dejado ver junto a él en un photocall previo al desfile de Pedro del Hierro, que ha tenido lugar en Madrid este jueves. Allí ha explicado que a su madre le pilló por sorpresa que se reconciliara con el empresario, pero también ha hablado de cómo se encuentra su madre, Isabel Preysler, y cómo se tomó que Mario Vargas Llosa hiciera una mención sobre ella en su cuento 'Los Vientos'.

"Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Hablaba de las islas Marquesas, en referencia al marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre, y se reía de ella, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él. Meterla en todo esto me parece caer muy bajo", reconoció Isabel Preysler en una entrevista concedida a ¡Hola! 'Los Vientos' incluye una mención a la colaboradora de 'El Hormiguero' y es lo que ha disgustado a Isabel: "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa".

Ahora la colaboradora de 'El Hormiguero' ha lanzado una pullita al escritor que no ha pasado desapercibida. Eso sí, demuestra una vez más que Tamara Falcó prefiere no entrar en polémicas: "Yo que escriba un Nobel sobre mí, me encanta. ¡Qué quieres que te diga! Yo me llevo muy bien con él, es un artista y no le quiero dar más importancia. Si tengo que tener una conversación con él, tendría una conversación y lo saludaría. No vendrá a la boda porque ha roto con mi madre", ha confesado con una sonrisa en el rostro, como es habitual en ella.

No le da importancia a la mención de Mario Vargas Llosa

A Isabel Preysler no le sentó nada bien que mencionara a su hija en una de sus obras, por lo que mostró su disgusto de manera pública. Ahora la socialité se recupera de su ruptura y está centrada en la boda de su hija, que se celebrará el próximo mes de julio. Sin embargo, para ella no ha sido fácil asimilar la reconciliación de su hija con Íñigo Onieva. Y así lo ha expresado Tamara Falcó en su reaparición: "Mi madre e Íñigo se llevan bien. Ella respeta mucho nuestras decisiones. Evidentemente le pilló por sorpresa que yo cambiara de opinión. Ella cuando me cambia el tono sé por dónde va la cosa, y lo entendí".

Es en este momento cuando saca a colación las palabras de una amiga suya. Y es que tanto para su familia como para sus amigos, ha sido un shock que Tamara decidiera volver: "Al final una amiga me dijo que tenía que darles tiempo a todos mis amigos porque claro, nosotros no vemos todo lo bueno que vosotros tenéis como pareja. No estamos ahí y vemos solo la parte negativa", reconoce.

Los preparativos de su boda avanzan

No ha dudado en hablar de cómo lleva los preparativos de su boda, que finalmente se celebrará el próximo 8 de julio: "Estoy muy bien, con todos los preparativos de la boda. Está siendo emocionante. Tenemos muchos equipos detrás que nos están ayudando, así que guay, yo creo que va a salir todo muy bien. Espero que no llueva. Íñigo se está implicando en todo. Me ha intentado sacar información de mi vestido, pero no pienso decir nada sobre mi vestido", ha empezado diciendo Tamara.