La pullita de Pepe Rodríguez a Íñigo Onieva al entrar en El Rincón

¡Ha llegado el gran día! Este sábado, 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan el esperado "sí, quiero" en el Palacio 'El Rincón'. Una boda de cuento de hadas que ya se ha convertido en la gran boda del año. En pocas horas la pareja se convertirá en marido y mujer y lo harán ante la atenta mirada de 400 invitados. Entre ellos se encuentra un íntimo amigo de la marquesa de Griñón, Pepe Rodríguez. El chef y juez de 'MasterChef' ha llegado conduciendo su propio vehículo y no ha dudado en lanzar una pullita al empresario a su entrada al castillo.

Los periodistas que están agolpados a las puertas de 'El Rincón' han preguntado a Pepe Rodríguez qué le parece Íñigo Onieva. El chef ha sido muy contundente con su respuesta: "Me gusta más ella, lógicamente, pero es normal". Después de esto, el juez de 'MasterChef' ha querido quitarle hierro al asunto y ha asegurado que a su mujer "le gusta más" el empresario. Lo que tiene claro es que le desea todo lo mejor a la marquesa de Griñón: "Que sea la mujer más feliz del mundo, que ya lo es".

Pepe Rodríguez también ha dejado claro que no ha tenido la oportunidad de hablar en el día de hoy con Tamara Falcó pues es un día en el que ella tiene que estar centrada en su gran día. Asimismo, ha destacado que no sabe qué menú les espera, pero sabe a ciencia cierta que tiene que estar delicioso puesto que está elaborado por un gran amigo suyo, Eneko Atxa. Igualmente, está dispuesto a darlo todo y a pasárselo en grande: "Vamos a quemar todo lo que podamos aquí, lo vamos a pasar de maravilla".

Las primeras palabras de Íñigo Onieva antes de darse el "sí, quiero" con Tamara Falcó

Unas horas después de haberlo dado todo en su probada, Íñigo Onieva compartía con todos un bonito mensaje dirigido a Tamara Falcó. El empresario no dudaba en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de la marquesa de Griñón y destacaba el gran equipo que hacen juntos. "Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene", asegura.