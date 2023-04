La pullita de Carla Barber a su ex, Joseph, tras tener a su segundo hijo

Carla Barber está feliz tras dar la bienvenida al mundo a su segundo hijo. Un niño al que ha llamado "Bosco Barber Rodríguez". Un nombre que, por cierto, no era el que inicialmente tenía previsto poner al niño Romeo pero, según cuenta, al verle la carita decidió llamarlo de otra manera. El primer apellido del niño, por cierto, es el de ella, y no el de su progenitor. Ahora, la doctora se encuentra en casa con su bebé. Está completamente recuperada y con ganas de trabajar. Prueba de que está al 100% de sus energías es que ha respondido a la larga lista de preguntas que le han hecho sus fans en las redes sociales. Ha sido al contestar a una de estas preguntas cuando ha lanzado un comentario que suena a reproche a su expareja y padre de sus dos hijos, Joseph.

"Si decido tener más hijos con alguien más, esa persona va a tener que ser excepcional", dice Carla Barber

Una seguidora de Carla Barber le ha preguntado si tiene intención de tener más "babies", y la canaria ha replicado: "Siempre quise tener al menos 4. Lo que tengo claro es que si decido tenerlos con alguien más, esa persona va a tener que ser excepcional. Excepcional con mis hijos en primer lugar y posteriormente conmigo, demostrándonos día a día con hechos, no con palabras, que realmente quiere y merece formar parte de nuestras vidas". Unas palabras con las que podría hacer alusión a su ex. Y con las que podría revelar incluso los motivos por los que rompió con él.

La doctora dio a luz a su segundo hijo antes de lo esperado, en la semana 36 de gestación. Por suerte, todo sucedió muy rápidamente y sin complicaciones. "Estoy increíble. Me he levantado sin dolor. Una cesárea perfecta. Ha sido super bonito y aquí estamos en familia", explicó en las redes tras dar la bienvenida a su retoño, que nació por cesárea. "Hemos pasado una noche increíble. Yo he dormido literalmente una hora, pero estoy tan feliz". Poco después de dar a luz, Carla Barber recibió la visita de su primogénito, Bastian, que está a punto de cumplir su primer añito.

Carla Barber, feliz ante su maternidad: "Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo"

Carla Barber ha afrontado este parto en solitario. El pasado mes de marzo rompió de manera inesperada con Joseph, padre de sus dos hijos y con el que se había comprometido en noviembre de 2022. Pocos detalles han trascendido de los motivos de la ruptura. Días después de conocerse que había roto con el empresario, explicó: "Ha sido todo muy pasional, una relación muy intensa desde el primer momento, pero por mucho que yo le haya querido, llega un punto en el que ya no puedes seguir adelante".

En los últimos días, la exmodelo ha querido dejar claro que tanto ella como su expareja, Joseph, mantienen una relación cordial por el bien de los dos hijos que tienen en común. Asimismo, ha contado que el padre de sus pequeños conoció al retoño en el hospital nada más nacer.