La prueba de que Maria Cerqueira y Cayetano Rivera hacen 'vida familiar'

Cayetano Rivera y Eva González terminaron su relación hace unos meses y mantienen una buena relación por el hijo que tienen en común. El torero, tal como adelantamos en exclusiva en SEMANA, ha encontrado de nuevo la ilusión seis meses después de oficializar su separación. Tal y como ha publicado esta revista, sale con la periodista Maria Cerqueira Gomez. La presentadora portuguesa reside en el país luso y ambos ajustan sus respectivas agendas para poder pasar el mayor tiempo posible juntos. Así, se les ha podido ver en Sevilla, ciudad donde él reside, en uno de los últimos viajes exprés en avión. Ahora son las hijas de ambas, Lucía Rivera y Francisca C. Gomes, las que escenifican que esta unión podría estar funcionando. La excelente relación entre las hijas de la comunicadora y el diestro evidencian que ya se han formado vínculos entre sus seres más queridos.

La modelo recibía un ejemplar firmado personalmente por Lucía y se lo agradecía a través de su perfil público en redes sociales: "No puedo esperar a leer lo que tienes que decir. Muchas gracias". El gesto era rápidamente contestado y dejaba ver la buena relación que se puede entablar entre ambas. La escritora le deseaba que pudieran encontrarse pronto. Ambas se dedican a la misma profesión (son modelos), por lo que no sería extraño que su tan deseado cara a cara se pueda producir próximamente. Tras estallar el conflicto de la joven con la ya ex pareja de su padre, Lucía Rivera dió un paso muy significativo hacia el fortalecimiento de esta incipiente unión. Comenzó a seguir a Maria Cerqueira y todas sus publicaciones en una red social y esta actuó igual. Aunque la pareja comenzó la relación en este 2023, ya eran conocidos de antes. En mayo de 2019 para el canal portugués ITV Direto, la presentadora le realizó una entrevista al torero para conocer sus orígenes, su profesión y su familia.

'Nada es lo que parece', el libro que abre la brecha entre Lucía Rivera y Eva González

Lucía Rivera se ha abierto en su libro 'Nada es lo que parece' y ha volcado todas sus vivencias. A través de su relato nos ha acercado a su vida y a sus padres, Blanca Romero y Cayetano Rivera. Se ha visto envuelta en relaciones tóxicas y dañinas que todavía le han dejado secuelas. "Es como que me autocastigo con los castigos que él me ponía", explicaba en su paso por 'La Roca'. Uno de los nombres que más "damnificados" han salido de la historia de la modelo ha sido Eva González. La presentadora ha estado muy presente en su vida, como pareja de su padre y madre de su hermano, y por la que parece que no tiene un gran cariño.

En su primer libro, Lucía Rivera narra cómo vivió la separación de sus padres. "Como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", exponía. La joven plasma en su escrito que habría querido que se mostrara mucho más cercana y amigable con ella, pero parece que no fue así. "He comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", escribía dando una de cal y otra de arena. Reconoce también haber pasado por una etapa de "adolescente rebelde" y que ahora afronta la vida desde un punto de vista más maduro.