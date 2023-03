La profunda reflexión de Jessica Bueno sobre la vida en medio de su polémica con Jota Peleteiro

Aunque no ha querido hablar tras el polémico comentario que hizo su ex, la modelo sevillana lanza profundas reflexiones sobre la vida con claras indirectas.

No son buenos tiempos para Jessica Bueno, quien se ha visto en el ojo del huracán en los últimos meses tras su separación y el hiriente comentario que le hizo Jota Peleteiro a través de sus redes sociales. La modelo ha preferido no entrar al trapo y blindarse de forma legal de cara a las próximas semanas. No obstante, sí utiliza sus perfiles público para compartir profundas reflexiones y deseos que no dejan de ser mensajes velados sobre el momento que está atravesando.

Aunque prefiere no pronunciarse sobre el despreciable comentario que hizo su expareja, Jessica Bueno sí quiere mandar mensajes velados acerca de cómo se encuentra y el momento personal por el que está pasando. Para ello, y con la llegada de la primera, la modelo sevillana hace público su deseo de aprovechar al máximo estos meses y hace alarde de una famosa reflexión de Iagocampa: "Que llegue una primavera que huela a hogar, con personas que sepan a planes de verano".

Por otro lado, tras ver una reflexión con la que se ha sentido identificada, Jessica Bueno ha hecho hincapié en dejar claro que tiene que rodearse de gente que de verdad merezca la pena. "Al final, la vida va de estar cerca de la gente con quien notas que la vida hace click y que todo tiene sentido. Va de saber estar solos, de aprender a hablarte bien, cuidarte bien. Va de querer cuidando a los tuyos, de entender que estamos aquí sólo un rato y ese rato hay que aprovecharlo. Al final, la vida va de no dejar que el tiempo pase sin sentir que esto merece la pena", se puede leer en la enseñanza que ha hecho suya y que ha querido compartir con todos sus seguidores.

Aunque Jessica Bueno ha permanecido en silencio, eso no quita que le duela la reacción del padre de sus hijos, quien la acusó de ser una mantenida ante miles de seguidores. En concreto, el exjugador de fútbol publicó una fotografía junto a un chico con el que dio por hecho que estaba ilusionada y escribió: "Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Un desagradable comentario que ha provocado que el mal ambiente continúe entre ellos, a pesar de que él borró la imagen antes de que las 24 horas en la que iba a estar disponible en la Red.

Así habló el círculo cercano de Jessica Bueno a SEMANA

Cuando saltó su ruptura a los medios de comunicación, Jessica perdió mucho peso y se mostró cabizbaja, una situación que preocupó mucho a su entorno. "Se le está haciendo muy muy duro. Aunque está en terapia y le está viniendo genial, el bajón anímico es evidente. Además, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota. Le pilló por sorpresa y estamos preocupados", dijo a SEMANA su círculo más íntimo. La sevillana se ha refugiado en el trabajo, en concreto, en una empresa de eventos que le está 'robando' mucho tiempo y que a ella le tiene completamente ilusionada.