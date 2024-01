La primera reacción de Mar Flores tras las demoledoras palabras de su hijo Carlo Constanzia

Mar Flores se ha convertido en protagonista de la actualidad en las últimas horas, pero no por algo sobre su paso por 'El Desafío'. Más bien, por culpa de una polémica familiar. Su hijo, Carlo Constanzia, ha abierto la caja de pandora y hablará este viernes en 'De viernes', donde va a dar unas demoledoras declaraciones en contra de sus padres y su complicada infancia. Mediaset ha ofrecido un adelanto que no ha dejado indiferente a nadie: "Mi primer contacto con el consumo fue con tan solo 10 años", empieza diciendo. El periodista le pregunta si mucha culpa de esto la tiene su familia, algo que el joven contesta de manera rotunda: "Hombre, claramente".

Nada más escuchar estas declaraciones, se nos viene a la cabeza, indudablemente, Mar Flores. ¿Qué pensará acerca de las demoledoras palabras de su hijo y que veremos más profundamente este próximo viernes? Y es que todo apunta a que no va a dejar en buen lugar a su madre. Mientras llega ese momento, ella ha tenido una primera reacción. Y deja claro, por lo menos de manera pública, que no está nada preocupada. Su postura es más que evidente.

Mar Flores ha reaparecido en sus redes sociales simplemente para mostrar lo bien que hizo el último reto que tuvo que hacer en el plató de 'El Desafío' y también para promocionar el nuevo programa que se estrena justo el mismo día y a la misma hora que 'De viernes'. La modelo está muy ilusionada con este proyecto y quiere hacer que todos sus seguidores la apoyen este próximo viernes.

Esta ha sido la primera reacción de Mar Flores a la entrevista de su hijo Carlo

"Este viernes a las 22.00h en 'El Desafío' de Antena 3, Mónica Cruz y yo retando el miedo a las alturas. ¿Qué pasará", se pregunta aún sabiendo que ella ya sabe qué ocurrió en el ese programa. Y es que este formato se grabó hace meses. Aún así, no se está emitiendo hasta ahora con Roberto Leal como presentador. De esta forma, Mar desvía toda la atención que hay puesta sobre ella en relación a las palabras duras que su hijo está a punto de hacer en contra de ella.

Pero, ¿por qué el hijo de Mar Flores ahora ataca de manera rotunda a la modelo? Mientras conocemos el motivo, lo cierto es que Carlo Constanzia está a punto de lanzar varios dardos a su familia. Y es que no solo hablará de su complicada infancia, también va a contar cómo le afectó el divorcio de sus padres. Esta situación le afectó no solo a su infancia, también a su vida. De hecho, tuvo que lidiar con muchos problemas en el colegio, donde recibió brutales insultos sobre su madre: "Los mayores me insultan, cosas muy bestias, insultos muy fuertes hacia mi madre", ha reconocido el joven.

Ha sido un 2023 complicado para el joven

Carlo Constanzia rompe ahora su silencio después de haber pasado un año 2023 muy complicado. Y es que el joven saltaba al foco mediático por una denuncia de estafa junto a su exsocio que apunto estuvo de costarle entrar en la cárcel. Esto a raíz de un negocio de compraventa de coches de alta gama por los que sus clientes pagaban altas sumas pero nunca llegaban a su destino. La Audiencia Nacional ratificó la condena de prisión de dos años a mediados de 2023, aunque, por el momento, el joven no ha ingresado en ningún centro para cumplir la pena. Tras varias apariciones en diferentes platós de televisión, el actor de 'Toy Boy' se defendía de las acusaciones y se mostraba como la víctima de una trampa. No dudó en cargar contra todos los que le retiraron su apoyo e, indirectamente, hacia Mar Flores, con la que, aseguró, no mantenía una relación muy fluida. "Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al cien por cien".