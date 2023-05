La prima de Aless Lequio da explicaciones sobre la cancelación de su boda

Celia Vega-Penichet acaparó titulares a principios de mayo. La prima de Aless Lequio canceló in extremis su boda con Julio Jiménez-Blanco solo unas semanas antes de darse el 'sí, quiero' en Mallorca. Ninguno de ellos dio explicaciones al respecto, aunque sí se supo que había sido en buenos términos. Ni mal rollo ni tampoco terceras personas como la causa para que pararan en seco todos sus planes y tomaran caminos por separado. Dos semanas después de que saltara la noticia, la sobrina de Ana Obregón ha dado sus primeras explicaciones frente a las cámaras.

Vídeo: Europa Press

Comedida, pero con la intención de contar cómo se siente, Celia ha roto su silencio frente a los micrófonos de Europa Press. No ha sido fácil tomar una decisión de este calibre, pero asegura encontrarse "bien". Eso sí, no es la única confesión que hace en el vídeo y es que también detalla cuál es su relación actual con su exnovio. No te pierdas sus declaraciones, ya que no solo habla sobre su extinta pareja. Además, habla sobre su tía y sobre el bebé que ha tenido la oportunidad de conocer en su viaje a Miami.

"La relación se ha roto aunque de forma amigable entre los dos y ambos siguen teniéndose muchísimo cariño. Ha sido una decisión madurada y pensada hasta la extenuación por todo el impacto que por supuesto tiene en sus vidas", dijo su entorno a 'Vanitatis' sobre su ruptura.