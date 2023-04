La preocupante imagen de Camilo Blanes a altas horas de la madrugada

Camilo Blanes continúa preocupando a todos publicando imágenes en las que aparece visiblemente desmejorado. Después de llamar la atención de todos con unas instantáneas en las que aparece con las pelucas de su padre y con facciones femeninas tras usar una app. Esta madrugada, el hijo del fallecido Camilo Sesto ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas con otra publicación que causa estragos.

A altas horas de la madrugada, Camilo Blanes ha utilizado sus historias de Instagram para reflejar qué estaba haciendo. En concreto, le vemos con un aspecto muy preocupante, con unas ojeras muy pronunciadas, visiblemente acalorado y con un sombrero de estampado de leopardo mientras que está sentado en una silla de ordenador. El texto que acompaña a la imagen es: "Aquí con sonidos en el tejado". Después, ha vuelto a hacer una publicación en su feed de la mencionada red social en el que le vemos su rostro en primer plano en donde también destacan las pronunciadas ojeras. Los comentarios no se han hecho de esperar y hay muchos de sus seguidores que le escriben que pida ayuda y que se llevan las manos ante las preocupantes fotografías. "Holaaaa! Regresa a la música, a cantar! Te extrañamos, tu voz melodiosa y privilegiada", "¿Por qué te estás destrozando?", "Dejen de poner like, no dejen comentarios. Solo están logrando que él siga con su auto-destrucción en redes", "Por favor, ponte en manos de profesionales, a tú padre no le estará gustando", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hay que recordar que Camilo Blanes estuvo ingresado y muy grave durante varias semanas tras sufrir un microinfarto cerebral. Permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos y, desde aquel momento, apenas ha recuperado peso. No ha sido fácil para hacer afrontar la muerte de su padre, tampoco adaptarse a su nueva vida, la cual cambió por completo con el fallecimiento de Camilo Sesto.

Su madre, desesperada, incapaz de ayudar a Camilo

Es una situación alarmante en la que la madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, no puede hacer nada porque la ley no está de su parte. Aunque ha movido cielo y tierra para poder darle una solución a su hijo, lo cierto es que le ha sido imposible pues este es mayor de edad y toma sus propias decisiones. Es consciente de que la muerte de su padre le afectó de lleno y no ha sabido recomponerse desde el duro golpe. "Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", aseguró totalmente derrotada hace unos días en 'Fiesta'.