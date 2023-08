La portavoz de la familia Sancho desmiente que Silvia Bronchalo defienda la inocencia de su hijo Daniel Sancho

Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia Sancho, ha querido aclarar un punto que se ha difundido en algunos medios: que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, confía en la inocencia de su hijo en relación con el asesinato de Edwin. "No, eso no lo ha dicho su madre. Hay que revisar bien lo que ha comentado a los periodistas presentes. Eso es un bulo promovido por algún medio con intenciones ocultas", aseveró Carmen.

Balfagón aplaudió el trabajo que los periodistas en Tailandia están haciendo en torno a este caso, señalando que los corresponsales de los distintos medios están cubriendo el tema de forma adecuada. No obstante, criticó que haya "quien busque sacar exclusivas donde no las hay". Acerca de Rodolfo Sancho, Balfagón negó que esté enfadado. De hecho, subrayó el buen trabajo de los medios en respetar la privacidad de la familia y confirmó que Rodolfo viajará a Tailandia cuando sea conveniente. "No tengáis la menor duda", ha añadido a las preguntas que le ha realizado Europa Press.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que Daniel Sancho evite la pena capital, Carmen prefirió ser cautelosa y esperar el proceso legal. "Veremos qué estrategia adopta el abogado de defensa de Daniel. Lo importante es que se siga un proceso adecuado y con el máximo respeto", comentó.

La investigación sigue su curso, y lo más reciente que sabemos es que ya casi ha concluido el trabajo sobre los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta. Inicialmente, Daniel Sancho afirmó que el fallecimiento se debió a un contundente golpe en la cabeza. Sin embargo, un corte de cuchillo en la camiseta del cirujano colombiano provocó que los detectives realizaran otro tipo de indagaciones. Hasta ahora, la policía tailandesa no ha compartido información concreta sobre la autopsia.

Las autoridades del país asiático, eso sí, han confirmado que aún buscan ciertas partes del cuerpo del cirujano. Según declaraciones a Efe, este hecho está complicando que los resultados de la autopsia sean definitivos. Los detectives buscan más evidencias sobre el crimen y planean entrevistar a otros testigos antes de que finalice este mes de agosto. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha realizado unas duras declaraciones a los medios después de visitar a su hijo preso en la prisión de Koh Samui: "Nunca imaginas que te enfrentarás a una situación así. No hay preparación que te blinde contra noticias de este calibre", comentó con evidente tristeza.