La petición que Enrique Ponce y Ana Soria hacen para su primera entrevista en televisión

'El Hormiguero' ofrece esta semana uno de los platos fuertes de la temporada para el mundo del corazón. Enrique Ponce y Ana Soria se sientan en el plató de Antena 3 este martes 23 de mayo por primera vez en televisión como pareja. Se podrá conocer a través de su propio testimonio, cómo se conocieron y dieron paso a su relación. La página web del propio espacio así lo anuncia y nada hace indicar que pueda ser lo contrario. El hecho de que se sienten los dos juntos ante una cámara de televisión parece no haber sido algo fácil de lograr. El torero y la influencer han puesto una serie de condiciones para que se lleve a cabo empezando por no hablar de Paloma Cuevas.

El nombre de la que es su ex pareja, Paloma, no debe nombrarse en ningún momento, como fuentes cercanas a su entorno aseguran a El Español. No querrá verse involucrado en ningún conflicto y dejar este tema de lado se lo podría asegurar. Enrique Ponce y Paloma Cuevas ponían punto y final a una relación de más de veinte años en 2021. Tiempo después comenzaban una nueva vida ya por separado y junto a Ana Soria y el rumoreado cantante Luis Miguel, sin confirmación oficial de parte de los dos. Sí están permitidas, lógicamente, preguntas sobre ellos y su vida en pareja. La elección de 'El Hormiguero' como "primer plató" es algo muy estudiado. El torero y el presentador se conocen de hace años y le da confianza de cara a ese espacio alejado de la etiqueta "corazón".

La primera entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria, en Antena 3

Son varios los meses que tanto la productora como Pablo Motos estuvieron hablando con la Enrique Ponce y Ana Soria para su próxima aparición en 'El Hormiguero'. Es ella quién más reticencias tenía y a quién más costó finalmente aceptar para estas preguntas "en pareja". De hecho para la joven será su primera aparición en televisión, ya sin contar que sea su primera entrevista. En el mismo medio apuntan que son "proyectos laborales" y "un lanzamiento al mundo de las influencers" de esta lo que les motivaba a pasar por el programa de las hormigas. Esta entrevista sería similar a la que Jesulín de Ubrique ofreció hace unas semanas, acompañados por Albert Espinosa, donde repasó su infancia y no mencionó nada comprometido sobre familia, hijos, ni exparejas.