La petición de Laura Madrueño a Lara Álvarez que demuestra su buena relación

Lara Álvarez está de lo más tranquila y relajada en su nueva etapa después de decir adiós a 'Supervivientes'. Mientras medita sobre su futuro, la presentadora está recargando las pilas en su Gijón natal y lo hace acompañada de su familia, el motor de su vida. En su última escapada de fin de semana, la asturiana ha recibido una petición de Laura Madrueño, quien se encuentra en Honduras desempeñando el papel que ella hacía, que demuestra la buena relación que hay entre ambas.

Lara Álvarez ha disfrutado de unos días de desconexión junto a su familia para celebrar el cumpleaños con su madre. Es la primera vez en ocho años que puede celebrar este día tan importante con los suyos y por ello no ha dudado en compartir los mejores momentos de la celebración en sus redes sociales. "Familia unida y mi Gijonin del alma… exploto de amor. Feliz finde a todos!!", aseguraba en su perfil. Ante esto, Laura Madrueño no dudaba en comentar la simpática instántanea y le pedía que se tomara una sidra a su salud. Ante esto, y para demostrar la buena relación que hay entre ambas, la presentadora no dudó en contestarle con un enternecedor mensaje: "Te espero a tu vuelta para brindar por todos tus éxitos".

En su despedida de Telecinco, a la espera de su nuevo proyecto, Lara Álvarez siempre aseguró que en gran medida se debía a que quería pasar más tiempo con su familia: sus padres y su hermano, Bosco. La presentadora es una persona muy familiar y en algunas ocasiones ha manifestado que les echaba de menos durante sus aventuras por Honduras.

Laura Madrueño se quedó muy impactada cuando Mediaset le propuso presentar 'Supervivientes', algo que se pensó pero que aceptó porque quería probar suerte en el mundo del entretenimiento. Entonces, aseguró que estaba preocupada por las comparaciones que pudiera haber entre ella y Lara Álvarez, pues ha estado al frente de las galas desde Honduras desde hace ocho años. Sin embargo, la asturiana le dijo que no se preocupara puesto que iba a tener un equipo con el que se iba a sentir como si estuviera en casa. Además, le aconsejó que disfrutara de la experiencia.

El primer mensaje que Laura Madrueño mandó a Lara Álvarez

En la primera gala de 'Supervivientes', Laura Madrueño tuvo muy presente a Lara Álvarez y le dedicaba un tierno mensaje en directo: "Me acuerdo de ella cada día, de todo lo que me ha animado y lo generosa que ha sido conmigo. Sé que nos va a estar viendo, así que le mando un besazo". De la misma forma, Jorge Javier no dudaba en dedicarle la primera gala y aseguraba que la iban a echar de menos, aunque ahora era el momento de la que fuera presentadora de la información del tiempo de la cadena.