La petición de la madre de Daniel Sancho a las autoridades de Tailandia

Silvia Bronchalo desde que aterrizó en Tailandia ha visitado a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. Allí madre e hijo se ven, se cuentan su día a día y hablan sobre lo sucedido, un crimen que ha cambiado la vida de todo el entorno del chef. Después precisamente de uno de estos encuentros, la ex de Rodolfo Sancho hablaba frente a los medios de comunicación y contaba cómo le había visto. "Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía (...) Está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor", decía. "Está tranquilo, lo están tratando muy bien", añadía. Unas declaraciones que demuestran que poco a poco asume su nueva situación tras declararse Daniel asesino confeso de Edwin Arrieta y la cual podría llevarle, según dicen, a ser condenado a pena de muerte. De hecho, el subdirector de la policía tailandesa lo recordaba así en su primera entrevista en televisión: "Esto es Tailandia y un asesino es condenado a pena de muerte". Pero, ¿qué opina Silvia Bronchalo de eso?

Daniel Sancho permanece en prisión

Aunque Big Joke dice no conocer a Silvia Bronchalo en persona, sí que sabe cuál es su deseo. "Comprende la situación y entiende que cometió el crimen. Ella solo ha pedido que no le impongan pena de muerte", revela esta autoridad. Cabe señalar que a los extranjeros no suelen castigarles con la inyección letal, sino que esto se conmuta por cadena perpetua, una opción que sería posible si ante el juez Daniel confesara de nuevo el crimen. De hecho, la persona que podría salvarle de esa situación sería el rey tailandés Rama X, un excéntrico monarca del que te hemos dado detalles en SEMANA. Él incluso podría indultarle, algo que ya ha llevado a cabo con otros presos.

Quién sabe si el ruego de Silvia Bronchalo se convertirá en realidad. Mientras tanto a lo que sí puede aferrarse es que desde el año 2004 se han ejecutado a tres personas, lo que demostraría que esto no es algo habitual en el país asiático. Tanto es así que la última ejecución se produjo en el año 2018, siendo en la etapa anterior a 2003 cuando se ejecutaba a través del fusilamiento. Daniel Sancho afronta en la cárcel a la que ha sido destinado su situación legal, la cual cada día parece más complicada. El joven de 29 años recibe allí cada avance de la investigación, de la cual la familia va conociendo detalles incluso a través de la prensa, algo que todavía no se explican. Aunque creen tener prácticamente las piezas que encajen el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, todavía hay pruebas que no han sido recabadas: el teléfono del cirujano o el torso de su cuerpo.

El hijo de Rodolfo Sancho estaría deprimido, según han revelado desde el centro penitenciario en el que permanecer, por lo que se ha tomado la firme decisión de aislarle. Ahora se vela por su bienestar y se le vigila para que no se autolesione, cuadro que querrían evitar a toda costa. En este proceso intenta también apoyarse en su familia, con quienes ha podido tener contacto ya sea en persona con su madre o con su padre a través de videollamada.