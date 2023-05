La pamela de la Reina Letizia revoluciona las redes sociales

La pamela de la Reina Letizia ha sido uno de los detalles más comentados de su look en la Coronación de Carlos III. Aunque es cierto que está guapísima, este complemento no ha encajado bien en todo el mundo. Ha sido confeccionada en exclusiva para ella y, si bien no trascendido su precio, la firma encargada de hacerlo tiene precios que superan los 500 euros, lo que deja ver que su coste no es apto para todos los bolsillos. En cuestión de minutos, muchos han reparado en este accesorio que era de carácter obligado entre las asistentes a la ceremonia en la Abadía de Westmister

De hecho, son muchos los comentarios que existen en la red social del pajarito sobre esta pieza de la firma Balel. Pero, ¿qué han dicho sobre este sombrero que no ha pasado desapercibido en la Red? "Letizia después de la coronación pilla la pamela y se come un buen ramen. No tengo pruebas, tampoco dudas", "Se lleva el cuenco de Ikea de la Embajada Española" o "Lo que se ha puesto la Reina Letizia en la cabeza es un cuenco de arcilla" son solo algunos de los comentarios que existen. No te pierdas la galería a continuación, pues ha sido uno de los temas más comentados a su llegada.