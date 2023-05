La 'otra' ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco

Hace unas semanas, Antonio David Flores y Marta Riesco rompieron su relación. A pesar de que no han trascendido los motivos de su ruptura, la colaboradora de televisión señaló a la hija de él, Rocío Flores, como la culpable de que hayan tomado caminos separados. Desde su ruptura, han sido contadas las ocasiones que se han pronunciado al respecto y lo que en un principio parecía una separación amistosa, con el paso de los días se ha convertido en una auténtica vorágine. Ahora, SEMANA se ha percatado de un gesto que confirma que su ruptura es definitiva, ya que han protagonizado otra separación más allá de la física: la del universo 2.0

Antonio David Flores y Marta Riesco han protagonizado una ruptura virtual. Los dos exs han dejado de seguirse en sus respectivos perfiles de Instagram, donde hasta hace unos días todavía se seguían. Sin embargo, ahora han decidido dar el paso de borrar todo lo relacionado con su historia de amor. De hecho, no únicamente han decidido de darse el temido 'unfollow', sino que también han querido eliminar cualquier rastro del tiempo que han pasado juntos. Por este motivo, ambos han borrado todas las instantáneas que tenían en sus murales de publicación. Unas fotos en las que se proclamaban su amor a los cuatro vientos.

Antonio David Flores y Marta Riesco han eliminado todas las fotos juntos de su perfil de Instagram

La expareja ha borrado de un plumazo todos los recuerdos que tenían. Tal y como han ido evolucionando los hechos, ninguno de los dos quiere saber nada del otro, ni tampoco tener nada que le recuerde al que ha sido un amor de idas y vueltas. Marta Riesco no lo ha pasado bien, está dolida y le resultará más fácil pasar página si no tiene a Antonio David Flores tan presente en esta red social, un paso en el que su exnovio también le ha seguido. Además, ahora la que fuera colaboradora de televisión está centrada en su faceta como influencer y en su 'Operación Buenorra', una puesta a punto con un entrenador personal de cara a este verano en el que promete olvidar al ex de Rocío Carrasco.

Durante los últimos días, Antonio David Flores confirmaba que una ruptura de "no retorno" con Marta Riesco. Algo que molestó y mucho a la que fuera una de las colaboradoras más mediáticas de 'El programa de AR'. A pesar de que el exguardia civil no quiere hablar sobre este tema porque su hija, Rocío Flores, se lo pidió, sí que confirmó la separación e incluso aseguró que no había vuelta atrás. Un hecho que hizo que Riesco montase en cólera y advirtiera a su expareja."Pues ahora me tocará a mí, ¿no?", escribía y dejaba claro que estaba dispuesta a romper su silencio. De momento, no ha dado ese paso adelante que no dudamos que se produzca en los próximos días.

Lo que sí podemos confirmar, tal y como se ha podido percatar este medio, es que su ruptura ha ido más allá de lo sentimental y que incluso el universo 2.0 ha sido testigo de cómo han puesto punto y final. Ni rastro de su historia de amor ni de los altibajos que vivieron y protagonizaron tanto en la pequeña pantalla como en sus redes sociales. Ahora solo queda esperar que el tiempo cure las heridas.