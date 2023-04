Ana Obregón continúa en Miami cuidando y mimando a su hija, Ana Sandra. La actriz está viviendo una dulce etapa después de estar sumida durante tres años en la tristeza por la muerte de su hijo, Aless Lequio, a causa de un linfoma de Hodgkin. Desde entonces, la madrileña ha estado trabajando para intentar a llevar a cabo el legado de su primogénito: desde una Fundación que lleva su nombre hasta un libro que sale a la luz en las próximas semanas. 'El chico de las musarañas' es el título de un libro que comenzó a escribir el joven empresario y que ha terminado de editar y reescribir la propia Ana Obregón. Un trabajo intenso y arduo que está a punto de ver la luz y que no hace más que darle alegrías a la presentadora.

La actriz ha compartido una feliz noticia que ha recibido desde España respecto al libro que ya está en preventa. "Qué emoción mi Aless, ya vamos por la SEGUNDA EDICIÓN preventas. 1 millón de gracias a todos por comprarlo y por vuestra solidaridad, como sabéis, todos los beneficios de autor irán destinados a la fundación de mi hijo @fundacionalesslequio para investigar el cáncer infantil y de jóvenes. Siento tu sonrisa eterna, en lo más profundo de mi corazón", escribía Ana Obregón anunciando que 'El chico de las musarañas' ya ha alcanzado su segunda edición sin todavía si quiera estar a la venta al público.

Los beneficios del libro irán destinados a la Fundación Aless Lequio

Hace tan solo unos días, la actriz también festejaba que la publicación se encontraba en el número 1 de preventas en una conocida plataforma de compra. Para Ana Obregón, esto es mucho más que un libro, ya que asegura que "ahora todos descubrirán tu talento como escritor , tu valentía y coraje y entenderán el largo camino de una madre a través del infierno luchando por salvar la vida de su hijo con esperanza hasta que por fin llegó la luz". "Esta obra es un canto al amor y a la vida que he escrito durante 9 meses con lágrimas rojas", asegura la propia presentadora, quien en diferentes ocasiones ha querido dejar claro que todo su trabajo irá destinado a la Fundación Aless Lequio.

Esta publicación estará disponible a partir del 19 de abril y promete ser todo un éxito. Un hecho que ya está ocurriendo. Sin embargo, tal y como ha podido saber SEMANA no está previsto que Ana Obregón viaje a España para presentar el libro de su hijo, por lo que no habrá acto 'oficial' ni convocatoria de prensa alguna para mostrar públicamente su trabajo. "No se harán envíos gratuitos a medios. Se os enviará únicamente una nota de prensa el mismo 19, pero ese día no se presentará", indican desde la editorial. Sin embargo, se prevé que esa cita con los medios tenga lugar pero aún no hay fechas cerradas. "En unas semanas os avisaremos mediante nota de prensa del día/hora de presentación a los medios del libro en Madrid", nos aseguraron a este medio.

Ana Obregón está centrada en cuidar a su hija

De momento, la mayor preocupación de Ana Obregón es el cuidado de su hija, que nació a través de gestación subrogada el pasado 20 de marzo. La actriz y presentadora está volcada en su cuidado en un apartamento de lujo con vistas al mar que ha alquilado para pasar el tiempo que sea necesario. De momento, no tiene fecha de vuelta cerrada a España y es la pequeña quien marque los tiempos. Ahora mismo, tan solo está disfrutando de esta nueva oportunidad que le ha dado la vida y su motivo para volver a sonreír.