La nueva vida de Mar Torres, ex de Froilán

La vida de Mar Torres cambió por completo después de que se hiciera público que mantenía una relación sentimental con Froilán. Ambos se conocían mientras estudiaban en un internado en Sigüenza, Guadalajara, y se convirtieron en inseparables. Después, ponían fin a su relación y ella decidía abrir su perfil de Instagram al público. Comenzó a crecer en número de seguidores y con ello perdía el miedo a la exposición pública hasta que las críticas hicieron mella en ella. Tuvo una reconciliación con el hijo de la Infanta Elena, pero su amor no llegó a buen puerto. Con el paso de los años, la vida de Mar Torres ha cambiado por completo y ahora compagina su faceta como influencer con sus estudios.

En un principio, Mar Torres siempre quiso está alejada del foco mediático, hasta que rompió su relación con Froilán y comenzó a atender a los medios de comunicación. Entonces, los rumores sobre una posible participación en 'Supervivientes' no dejaron de cesar, pero ella insistía en que no tenía intención de embarcarse en esa aventura. Aunque mantiene una estrecha relación de amistad con el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, la joven está centrada en su etapa como influencer y no duda en compartir con todos sus seguidores varias ideas de looks y tips de belleza.

Está en un segundo plano y se muestra muy discreta a la hora de acudir a un photocall, puesto que sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales y con diversas campañas de publicidad. De la misma forma, no duda en hacer partícipe a todos de sus viajes y escapadas de fin de semana. No obstante, su idilio con la redes sociales no ha sido del color de rosa puesto que llegó a cerrarse su perfil en el periodo en el que volvió a retomar su relación con Froilán y después de que recibiera desagradables comentarios en relación a su físico.

Mar Torres también está centrada en sus estudios

Hace unos meses, Mar Torres se mudó a Murcia para hacer sus prácticas de la carrera en la empresa familiar, El Pozo Alimentación. A principios de 2023, la joven regresó a Madrid para seguir desarrollando su faceta como influencer. Su última aparición pública fue en febrero en 'Gen Playz', el programa presentado por Inés Hernand en Televisión Española. Allí habló sobre el significado que tiene para ella el lujo. "Cuando voy a Formentera y a Ibiza y veo a todo el mundo en yates, yo a esos los conozco y parece que todo el mundo en verano es rico y se planta en un yate. No lo entiendo. Es demasiado postureo, no me gusta. Me provoca rechazo, prefiero quedarme en el hotel o en la playa antes que parecer sardinas en lata", llegó a explicar provocando las carcajadas de los allí presentes.