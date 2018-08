7 Las duras palabras de Alba en SEMANA

Además, Alba Carrillo ha hablado sobre el tema en exclusiva para SEMANA: “He visto cosas de Laura Matamoros que no me han gustado”, asegura en las páginas de SEMANA. Una declaración que seguramente no habrá gustado nada a Laura Matamoros. Y hoy día que sale nuestra revista a la calle, la propia Laura comparte foto con Sofía Suescun.