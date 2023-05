La vida de Camilo Blanes se ha convertido en una auténtica vorágine en las últimas semanas, aún más en estos días. Su nueva apariencia física, su cambio de identidad y su gran actividad en las redes sociales ha supuesto que se vuelva uno de los protagonistas de la crónica social, acaparando titulares y horas de televisión. Sin embargo, mientras que él aparentemente está viviendo felizmente su nueva vida en su casa, el gran escenario de la mayoría de las instantáneas que cuelga en su perfil social, quien no puede más es su madre, Lourdes Ornelas, que se ha visto sobrepasada por la situación. Mientras tanto, Camilo Blanes continúa exponiendo su nueva vida en redes sociales, donde ya acumula más de 36.000 seguidores.

Desde que Camilo Blanes se convirtiera en Sheila Devil son muchos los internautas que han mostrado su interés por el hijo de Camilo Sesto. Ya sea por el morbo o por la preocupación del tono que está cogiendo el asunto, la nueva identidad de Camilo Blanes le ha aportado beneficios (a nivel numérico) en su perfil de Instagram. SEMANA ha analizado los datos de su cuenta pública, de la que también se ha cambiado de nombre, y ha podido percatarse que su nueva imagen ha acaparado el protagonismo en los últimos días.

Camilo Blanes se cambió de identidad y pasó a convertirse en Sheila Devil

Fue el pasado viernes 5 de mayo cuando Camilo Blanes se cambió de identidad e incluso decidiera eliminar cualquier rastro de su anterior vida en su perfil de Instagram. En menos de una semana, ha logrado sumar 10.000 seguidores a su perfil. Una cifra alta si tenemos en cuenta el número que tenía inicialmente. Sin embargo, a pesar de que Instagram es una red social que a cuanto más seguidores, más beneficios puede provocar, este no sería el caso del hijo de Camilo Sesto. Pues a pesar de que consigue nuevos 'followers' y que el interés crezca sobre su perfil social, no es el tipo de cuenta en la que se quieren anunciar las diferentes marcas o firmas, que es la manera más fácil de conseguir dinero.

Además de que, a día de hoy, Camilo Blanes no está preparado para sacarle beneficios a sus redes, ya que sus publicaciones no son nada cuidadas y comparte cierto contenido que hace saltar las alarmas sobre su estado de salud. A día de hoy, ninguna marca de prestigio querría relacionarse con él. Sin embargo, a nivel personal y de ego, el hecho de que su nueva imagen esté acaparando el protagonismo y siga enganchando a los 'followers' y consiguiendo nuevos internautas, es un paso positivo y un beneficio para él. Eso sí, se podría decir que es un 'beneficio envenenado', ya que puede hacer que continúe con este tipo de vida que no le está haciendo ningún bien pero que está viendo que interesa al mundo exterior.

Mientras tanto, la preocupación por su estado de salud cada vez es más mayor. Ha decidido alejarse de los suyos, de su madre y de su novia. Lourdes Ornelas tiene miedo y quiere evitar que su hijo tome malas decisiones que puedan empañar el resto de su vida. Sin embargo, no está siendo tarea fácil para ella, ya que él no quiere escucharla y sigue centrado en la 'burbuja' que él mismo se ha creado con su nueva identidad y su nueva vida.