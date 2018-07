La nueva aventura profesional de Anabel Pantoja más allá de los bikinis

Anabel Pantoja está imparable. La sobrina de Isabel Pantoja tiene motivos para ser feliz y así lo demuestra en cada una de sus apariciones públicas, ya sea en la televisión o en los encuentros con su familia. Aunque ha pasado malos momentos debido a su trabajo y ha tenido que sacar las uñas por su familia en más de una ocasión, Anabel Pantoja disfruta de cada minuto con ellos.

Además, no puede ser más valiente, ya que no duda en atreverse con una nueva aventura profesional cuando sus compromisos profesionales en la pequeña pantalla se lo permiten. Decir que a la prima de Kiko Rivera le apasiona el verano y todo lo que esta época del año conlleva, no es ninguna mentira, y si marcas de productos estivales le dan una oportunidad de colaborar con ellos, Anabel no tiene dudas.