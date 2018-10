La novia de Omar Montes desvela qué se trae con Chabelita Pantoja

2 Asegura que su relación con Chabelita Pantoja es un montaje

Omar Montes ha querido publicar lo enfadado que está (con sentido del humor) tras escuchar estas declaraciones y no ha dudado en desvelar que es falso. “Esto es un mensaje para la novia que llevo un año con ella, solo quiero decirte que te camelo aunque no te conozca y que vengas a la casa que me encuentro mal, necesito que me pongas el termómetro y me des cuidados”, le dice el cantante a través de un Instagram Stories.