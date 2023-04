La noticia bomba de Ana Obregón sobre la hija de Aless Lequio hace estallar las redes sociales

Ana Obregón ha vuelto a desatar el debate en España después de revelar que la bebé que sería su hija por gestación subrogada en realidad es su nieta. Tal como adelantó en exclusiva SEMANA, acudió hasta Miami hace una semana para vivir el nacimiento de Ana Sandra, el nombre que finalmente tendrá, a través de esta técnica. La pequeña, como ella misma ha confirmado, es fruto del último deseo de su hijo, Aless Lequio, que quería convertirse en padre. El cáncer que padeció le impidió en vida cumplirlo y se lo hizo saber a su madre antes de fallecer en mayo de 2020. Como sucedió cuando se supo del nacimiento de la pequeña, las redes sociales se han revolucionado. Y, al igual que en esa ocasión, todo se ha polarizado y dividido por ello.

Son muchos los que critican el procedimiento como tal y no cambian de opinión. No entienden las últimas informaciones confirmadas por 'Hola': "¡Qué locura y cuánto egoísmo!". Están muy sorprendidos, también, por el giro que ha dado la situación en cuestión de días. "En una semana, Ana Obregón ha pasado de ser madre de una niña a ser abuela de la misma", se preguntaban algunos usuarios. Los que se posicionan en contra de la gestación subrogada encuentran en la noticia un motivo más por el que creen que debería seguir siendo ilegal en España. "Estoy seguro de que una distopía así no es lo normal en los casos de gestación", se preguntaban en una conversación. "No me parece bien porque es tristísimo, es un parche. No debieron dejarla" se preguntaba otro ante lo que la misma presentadora confesó más tarde de que ahora ya no se sentía sola.

En el otro lado se posicionan los que pueden llegar a entender el paso que Ana Obregón ha dado a los 68 años. "¡Sabía que era su nieta! Muero de amor", comenzaban para terminar deseándole toda la suerte del mundo en la ardua tarea que tiene por delante. "Soy de las pocas que ha pensado en la emoción que una madre debe vivir al coger a su nieta en brazos y sentir a su hijo en cada latido", reflexionaba otro perfil. Y es que se planteaba, ante la tristeza de la presentadora, la ilusión tan desbordante que ahora estaba demostrando con esta nueva etapa. "¿En serio podéis pedirle a una madre que no cumpla los deseos de su hijo muerto con 20 años? A mi me parece precioso", escribían también. "Para muchos, a los que no entienden esta decisión, les viene al dedo la frase: Antes de juzgar mi vida, ponte en mis zapatos, escribía otro felicitándole.

Ana Obregón abre el debate de la gestación subrogada en España

Para las bromas también ha habido espacio. Algunos han querido quitar tensión al asunto y recuerdan su papel en 'Ana y los 7'. Allí interpretaba a la niñera de una rica familia numerosa y piensan más allá: "Ana Obregon siendo abuela con 68 años y aprovechando esta trama para la nueva temporada de la serie". El foco también se ha puesto en la calidad de vida de la pequeña. Ana Obregón es una de las actrices y presentadoras más reconocidas de España y muchos no dudan en que eso también es un punto a favor a la hora de cuidar a su nieta. "Abrid un poco la mente, que esa niña va a vivir mejor que todos nosotros a los 100 años y no le deis tantas vueltas", decían.