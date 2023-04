La mujer del futbolista Lucas Hernández carga contra su amante tras saber que es infiel: "Te lo regalo"

Las redes sociales no solo sirven para mostrar lo bueno, sino también denunciar públicamente una situación. A veces incluso una infidelidad. Hablamos de lo sucedido con el jugador del Bayern de Munich, Lucas Hernández, siendo su mujer la que ha destapado que estaba llevando una doble vida. "Ya puedes dejar de jugar a dos bandas, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. No te olvides que tienes dos hijos que no vienes a ver", ha escrito su esposa Amelia Lorente en su perfil de Instagram. Un movimiento al que le ha seguido la eliminación de todo rastro de su pasado con él.

Amelia Lorente ha señalado a una influencer italiana de 37 años de ser su amante, a quien se ha relacionado en otras ocasiones con futbolistas como Cristiano Ronaldo o con el boxeador, Daniele Scardina. Ella, por el momento, sigue en silencio. La joven, que tiene actualmente 3 millones de seguidores, no solo ha recibido comentarios de seguidores preguntándole por la deslealtad, sino también del propio Lucas, quien ya no se esconde.

Cabe señalar que no es la primera vez que Lucas Hernández y Amalia Lorente protagonizan un escándalo. Y es que en año 2017 fue detenido por una denuncia de malos tratos contra él. Se dijo que el defensa y su esposa discutieron y ambos acabaron magullados, por lo que fueron condenados a trabajos comunitarios por "maltrato en el ámbito familiar". Entonces retomaron su relación para poco después contraer matrimonio, pero días más tarde él fue de nuevo detenido por saltarse la orden de alejamiento. Solo dos años más tarde sufrieron una fuerte crisis por otra infidelidad que llegó a sus oídos también a través del universo 2.0".

Ahora vuelven a copar titulares, eso sí, esta vez por un triángulo amoroso del que Amalia ha querido confesarse. "Chicas, dejad de escribirme con quién se acuesta o se levanta Lucas. No me interesa porque únicamente es el padre de mi hijo", escribió intentando mostrar indiferencia, pero volvieron a darse una nueva oportunidad. Amelia Lorente no quiere saber nada más de él y lo ha dejado claro con un comunicado en el que confirma el punto y final de su relación sentimental. Además de esta infidelidad que ahora está en boca de todos, también ha asegurado que Lucas Hernández no se hace cargo de la crianza de sus hijos. Son padres de dos niños y, aunque presumían de felicidad, su matrimonio se desmoronaba por momentos.