La mil maniobras de Paloma Cuevas para evitar ser pillada en el aeropuerto

Mucho se está hablando de Paloma Cuevas en los últimos días. Hace apenas unas horas hemos conocido que Luis Miguel se ha sometido a una intervención para implantarle un balón intragástrico. Y ha sido precisamente la ex de Enrique Ponce la principal promotora de este decisión. Al margen de esta noticia, la ex de Enrique Ponce ha sido inmortalizada en la zona Premium del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este miércoles llegaba al recinto en el interior de una furgoneta con los cristales tintados. Al percatarse de la presencia de las cámaras, la conductora del vehículo en el que se encontraba ha realizado varias maniobras. Finalmente, la furgoneta ha terminado aparcando lo más cerca posible de la puerta. Y, así, objetivo cumplido. Paloma ha podido acceder al interior del aeropuerto sin ser vista. Para ello ha contado incluso con la ayuda del personal del aeropuerto y un amigo que es el encargado de dirigir la furgoneta. Y es que Paloma, ya se sabe, es huidiza en lo que a medios respecta. No se pierda el vídeo para ver sus mil y una maniobras.

Vídeo: Europa Press