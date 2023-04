La mala pata de Belén Esteban durante sus vacaciones: se rompe un dedo del pie

Belén Esteban ha viajado a Tenerife, donde ha desconectado y disfrutado del buen tiempo, una escapada que se ha visto empañada por un problema de salud. La colaboradora de televisión ha tenido un percance en la misma pierna que se rompió hace un año. Esta vez ha corrido la misma suerte su cuarto dedo, tal y como ella misma ha relatado públicamente. "Unos días de descanso en Alcalá (Tenerife). No os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita, pero estoy feliz", ha dicho. Haciendo gala de su optimismo, la colaboradora refleja que, en su caso lo que le ayuda, es hacer caso a aquello de "al mal tiempo buena cara".

Además Belén Esteban ha compartido una imagen de su pie, donde se puede ver que está inflamado y donde además se aprecia que el tercer y cuarto dedo se lo han unido con un pequeño vendaje. De este modo, se inmoviliza ambos dedos, evitando que vaya a más. Si bien durante muchos meses se mostró cansada de pasar por quirófano y de no poder apenas andar, con rehabilitación ha podido seguir adelante.

No ha desvelado qué le sucedió durante sus días de asueto, pero deberá de estar obligada, al menos durante un tiempo, a tener cuidado con su dedo y a llevar calzado muy cómodo y que sea sólido para cuidar su pie. Además, debe andar lentamente y aplicar hielo para bajar la hinchazón, entre otras recomendaciones, consejos médicos a los que seguro habrá hecho caso. De hecho, este mismo lunes 17 de abril lucía zapatillas de nuevo en 'Sálvame', algo muy habitual desde que se rompiera la tibia y el peroné en abril del año 2022.

