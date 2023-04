La madre de Marta Riesco no puede más. De hecho, se plantea incluso romper su silencio y contar todos los entresijos de la ruptura con Antonio David Flores, un punto y final en el que, según ambas, Rocío Flores ha tenido mucho que ver. Ambas están dolidas y, aunque Marta de momento ha declinado hacer declaraciones, su progenitora está dejando claro que apoyará a su hija pase lo que pase. "Cuando Marta ha nombrado a Rocío es por algo. Teníamos que haberle hecho caso a Olga. Si ella no habla lo haré yo, hasta ahí podríamos llegar", comienza diciendo. Toda una declaración de intenciones con la que grita al mundo que no dejará que nada la silencie. Considera que lo sucedido con ella ha sido injusto y contará cómo, cuándo y en qué circunstancias se ha roto esta relación que durante meses ha estado en boca de todos.

María Jesús, madre de Marta Riesco, no puede entender que hayan echado a su hija de casa, una información que la propia reportera dio en sus redes sociales cuando todavía nada se sabía de su ruptura. "A ninguna madre le gusta que echen a su hija a la casa como han hecho con ella. Rocío anoche echó a Marta a la calle. La han echado a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo. Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber", añade . De este modo, confirma que la intención de la periodista es contar con todo detalle lo sucedido esta semana entre ella y Antonio David Flores, con quien todo ha saltado por los aires tras dos años juntos. Solo unas horas después de que su hija comunicara públicamente el fin de su noviazgo, su madre utilizaba el chat en directo de Youtube, donde se mostraba indignada con las formas en la que todo se ha producido.

A pesar de que Olga Moreno, expareja de Antonio David, ha concedido varias entrevistas hablando de él y de su matrimonio en SEMANA, siempre se ha mostrado cauta y ha defendido lo que existió entre ellos. Ahora Marta podría dar no solo otro punto de vista, sino además relatar cómo han sido los últimos años junto al malagueño y qué papel ha tenido Rocío Flores para que su relación haya terminado de manera tan abrupta.

Marta "en el peor momento de su vida"

Marta todavía no se puede creer lo sucedido. La joven se encontraba "en el peor momento de su vida" tras su despido de Mediaset y se refugió en Antonio David, sin imaginar que solo un mes después de quedarse sin trabajo también acabaría su relación. Mientras Rocío Flores y su padre han optado por el silencio, el círculo de Marta Riesco está haciendo temblar los cimientos, pues no dudarán en hablar si lo consideran necesario. Ellos quieren que no se hunda, que levante su cabeza y vuelva a recuperar las riendas de su vida.

En los últimos meses desbordaban romanticismo, por lo que no dieron pistas de esta crisis que ha acabado en ruptura. Vivían a caballo entre Málaga y Madrid, de hecho, parecía que Marta estaba enamorada de la Costa del Sol, lugar que ha sido testigo de su ruptura con Antonio David. Ahora solo queda esperar a conocer más reacciones de los protagonistas.

Marta Riesco horas después ha explicado en su Instagram que el perfil de su madre ha sido suplantado y que realmente no era ella quien daba detalles de su ruptura. Se desconoce si ha estallado o si un tercero ha utilizado su nombre para ello, pero de momento Marta lo niega. "Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y que es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto", comenta.