La madre de Marta Riesco estalla contra Antonio David y Rocío Flores: "La echaron a la calle con el perro"

La noticia de la ruptura entre Marta Riesco con Antonio David Flores ha sido la sorpresa de la semana. Hace apenas 24 horas, la que fuera colaboradora de anunciaba en las redes sociales que había puesto fin a su noviazgo con el malagueño. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", decía. Curiosamente, horas antes de que comunicase que había roto con el exguardia civil publicaba unas imágenes suyas caminando por el paseo marítimo de Málaga con el perro de Rocío Flores. En ese vídeo, confesaba: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?". Aquellas palabras dejaban caer que algo gordo había sucedido. Pues bien, ahora, Camila, la madre de la periodista ha arrojado luz sobre los hechos y no ha dudado en señalar con el dedo al que hasta ahora ha sido su yerno y la hija de este. "La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo", ha destapado.

Camila ha explicado de este modo qué es lo que sucedió en el vídeo que subió su hija a Stories 14 horas antes de anunciar la ruptura. En él se podía ver cómo paseaba por la calle. Su madre ha contado ahora toda la verdad. No se quedó "tirada": fueron otros quienes la 'tiraron'. Y a la calle, para más inri. "Rocío, anoche, echó a Marta a la calle. ¿A quién ha matado?", ha escrito, indignada ante lo que ha sucedido.

La madre de Riesco también ha contestado a otros comentarios que han circulado en Instagram sobre su hija. Cuando una usuaria escribe: "No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias", ella responde con un "gracias". Deja claro que de acuerdo con estas opiniones: el malagueño no era bueno para su hija.

Vídeo: Redes sociales

Marta Riesco lo está pasando muy mal. Aún ha pasado poco tiempo desde que tomó la decisión tan importante, pero no ha temido reconocer que ha recibido un golpe muy duro por parte de la persona de la que estaba enamorada: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribía cargando contra su ahora ya expareja, que por ahora no se ha pronunciado al respecto.

Ahora, cuando se cumplen casi un mes de su despido de Telecinco, y sin Antonio David en su vida, Marta afronta en solitario una etapa completamente nueva, en la que buscará más que nunca el apoyo de su madre, quien nunca se ha separado de su lado. Ni en las buenas ni en las malas.