Diez años han pasado ya desde que Mario Biondo, primer marido de Raquel Sánchez Silva, perdiera la vida. Con motivo del décimo aniversario de su trágica muerte, Netfñix acaba de estrenar 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Un documental que emite la plataforma en streaming y cuya producción corre a cargo de Guillermo Gómez, ex mánager de la presentadora. Un detalle que a Santina, la madre de Mario Biondo, le ha provocado una enorme decepción. Asegura sentirse dolida tras descubrir que la persona que ha hecho la serie es su exnuera. Estas son las duras declaraciones que ha enviado desde Italia.

Vídeo: Europa Press

"Nunca hubiera esperado que detrás de todo esto estaba la exgerente de Raquel, la viuda de mi hijo. Me engañaron, engañaron de una manera disimulada". La madre de Biondo cree que ha sido utilizada: "Es muy difícil para una madre perder un hijo, pero es aún más difícil sentirse usada por quien se aprovecha de tu dolor".

A pesar de no conocer los detalles de la serie, está segura de que será una experiencia dolorosa para ella: "No sé cómo será el documental, ni lo puedo imaginar, pero estoy segura que me dolerá mucho y nadie tiene derecho a hacerme esto".