La madre de Jenni Hermoso, tajante tras el polémico beso de Rubiales

El polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras alzarse con la victoria del Mundial de Fútbol Femenino sigue dando que hablar. Y es que las imágenes del presidente de la Real Federación Española de Fútbol plantando un beso en la boca a una de las veteranas de la selección española han levantado ampollas. Este lunes, Marisol, la madre de Jennifer, ha respondido a las preguntas de la prensa sobre lo sucedido.

"Estoy muy contenta, estamos súper orgullosos de que haya llegado ahí, porque se lo merece. Ha trabajado mucho para llegar ahí... Ha sido campeona, eso es único y hay que disfrutarlo", ha destacado la madre de la jugadora de fútbol femenino en 'Espejo Público'. “Pensar que llegara hasta aquí me costaba porque costaba todo tanto… Pero ha luchado mucho por ello, han ganado y es lo principal”, añadía sobre la lucha de su hija y sus compañeras.

"Jenni no sabía ni cómo explicármelo", ha recordado la madre de Jenni Hermoso

La madre de la deportista está feliz por la victoria de su hija con 'la roja'. Respecto al comentado beso, ha zanjado: "Lo primero que me dijo que no sabía ni cómo explicármelo, no estaban muy conscientes de lo que habían hecho”. No ha querido profundizar más: "Con mi hija no he hablado de esto".

Fue minutos después del triunfo de la Selección Femenina de Fútbol cuando Luis Rubiales, representante de la Real Federación Española, se disponía a condecorar a estas heroínas del deporte. Nadie imaginaba que en medio de los aplausos y felicitaciones iba a besar a Jenni Hermoso. Algo que la propia jugadora le echaría en cara más tarde, una vez que se encontraba en el vestuario. "Eh, no me ha gustado", dijo.

De lo que no cabe duda alguna es de que Jenni y sus compañeras se han metido al mundo en el bolsillo con su victoria. “Su pasión por el fútbol empezó muy pequeña, tendría como 5 años, empezó en benjamín muy pequeña y con 6 ó 7 años empezó su primera copa, ha sido una lucha impresionante”, ha explicado su madre en televisión. "La verdad es que lo deberíamos de pensar es que han sido campeonas, que esto es único y que hay que disfrutarlo”.