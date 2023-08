La madre de Jenni Hermoso rompe su silencio sobre cómo está su hija

Jenni Hermoso no puede estar más agradecida. Ha recibido el apoyo de sus compañeras de la Selección Española de Fútbol, quienes se negaron a seguir jugando si Luis Rubiales seguía en su cargo como presidente de la RFEF. De hecho, otros futbolistas seguían la misma estela, dejando a la deportista impactada. Mientras su padre aseguró que "no había palabras" que describieran este momento para la familia, su madre ha sido la última en hablar frente a las cámaras. Escueta, pero con la intención de mandar un mensaje tranquilizador a todos, ha roto su silencio. No te pierdas el vídeo para descubrir todas sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press