En plena guerra mediática entre Shakira y Gerard Piqué, la madre del exjugador del FC Barcelona ha concedido su primera entrevista. Lo ha hecho para el programa Col·lapse (Colapso) de TV3, un espacio televisivo de la cadena autonómica presentado por Ricard Ustrell. Montserrat Bernabéu, que se dedica desde hace años a la medicina, asistió en calidad de profesional donde abordó este tema en gran parte de la entrevista, evitando así hablar de su exnuera, Shakira, que recientemente se ha marchado a Miami junto a sus dos nietos, Milán y Sasha. La madre de Gerard Piqué dejó clara su postura respecto a que el foco mediático esté centrado en su familia y en los suyos.

Durante los últimos meses, Montserrat Bernabéu se ha tenido que acostumbrar a los paparazzis. Sobre todo después de que Shakira colocara en el que fuera el domicilio familiar una bruja mirando a la casa de sus suegros después de que se destapara el romance entre Piqué y Clara Chía. Sin embargo, la médica reconoció que no le gusta hablar de su vida privada en público. "Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu", dijo en el espacio de televisión.

La madre de Gerard Piqué no quiere hablar de Shakira

Con esta frase, la madre de Gerard Piqué deja claro que no quiere pronunciarse al respecto sobre los problemas familiares de su hijo. Sobre todo ahora que su exnuera, Shakira, ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Miami, donde en los últimos días se le ha visto junto a sus hijos disfrutar de un partido de béisbol. Tanto ella como su marido, Joan Piqué, siempre se ha mostrado muy discretos y han intentado apoyar a su hijo desde un segundo plano. Un hecho que ahora no quiere cambiar.

Antes de entrar al plató, Montserrat Bernabéu le pidió al programa un favor muy importante: no hablar de su vida privada ni de nada relacionado con la polémica separación entre su hijo y Shakira. Era consciente de que cualquiera declaración que pronunciase podía descontextualizarse y llevar a mal entendidos. Así, evita avivar la polémica.

Sin embargo, a pesar de no querer entrar en sentimentalismos y de intentar mostrar una imagen fuerte y serena a pesar de que los últimos meses no han sido fáciles para la familia, sí que hubo un momento de la entrevista donde la invitada se emocionó. Fue en el momento en el que estaban hablando de un episodio de 2012, cuando Gerard Piqué se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con el futbolista Didier Drogba en el año 2012. Fueron unos momentos muy difíciles para ella y, más de diez años después, no puede esconder las lágrimas al volver a ver esas imágenes.

Montserrat Bernabéu, al borde de las lágrimas al recordar un golpe del futbolista hace ya más de diez años

En su momento, esas imágenes afectaron mucho a Montserrat, madre de Gerard Piqué. Algo que ha vuelto a ocurrir: "Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello", dice intentando aguantarse las lágrimas. "Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", sentenció.