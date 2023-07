En plena jornada electoral, la madre de Elena Tablada ha sorprendido con unas declaraciones sobre la polémica separación que afecta a su hija, Elena Tablada, con su ya expareja, Javier Ungría. A la pregunta de si es un buen padre, ha respondido con un “todos son buenos hasta un momento; ahora no lo sé, yo me llevo muy bien con él y no tengo problema, pero ellos tienen problemas”.

Parece que la relación entre Elena y Javier se ha deteriorado tanto que está resultando muy complicado llegar a un acuerdo económico que ponga fin a la guerra que hay entre ellos. “Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas… qué caro se paga no elegir bien a una persona”, ha dicho Elena Tablada en sus redes sociales, dejando entrever que Ungría se está portando mal con ella. ¡Dale al play para ver su reacción!

Europa Press

La madre de Tablada tampoco entiende la actitud de su ex yerno: “Nos ha sorprendido porque él no era así, pero como todo cambia… pero bueno”. Y apoya a su hija cuando dice que en la vida hay que “hay que elegir y si eliges mal, pues…”. La madre de Tablada piensa que, al final, se impondrá la razón y la pareja será capaz de llegar a algún tipo de entendimiento que facilite la situación por mucho que hayan pospuesto el juicio. Esto lo hace todo mucho más “complicado”.