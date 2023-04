La madre de Elena Tablada justifica la actitud de Javier Ungría

La ruptura entre Elena Tablada y Javier Ungría está lejos de ser una separación amistosa. Casi un año después de que se conociera que habían tomado caminos por separado, SEMANA avanzó en exclusiva que tenían un juicio pendiente y que se verían las caras en los tribunales. El exmatrimonio no pudo solventar sus problemas de puertas para adentro y ha decidido que sea ante la justicia donde intenten llegar a un acuerdo por el bien de la hija que tienen en común, Camilla, que este fin de semana ha cumplido su tercer añito. La última en pronunciarse sobre la exclusiva de SEMANA ha sido Elena Tablada madre, quien ha bromeado con el juicio y ha hablado sobre la relación de su hija con Javier Ungría. No te pierdas sus declaraciones en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Lejos de tomarse en serio las cuestiones judiciales a las que se enfrenta su hija y el que fuera su yerno, Javier Ungría, ha bromeado con el asunto. La madre de Elena Tablada ha asegurado que hoy en día "todos los divorcios van apara los tribunales, así que no pasa nada. Mira si se pudiera arreglar por fuera lo preferiría", cuenta. No quiere entrar en muchos detalles sobre el proceso de separación de la diseñadora y el empresario, ya que asegura que ella no es consciente de los problemas conyugales que el entorno de la diseñadora confirmó a este medio. "Como no he ido a meterme en la casa, yo veía desde fuera muy bien y todo el mundo igual, pero bueno. Yo no lo he visto y yo no he estado en su casa, y yo en la mía y yo he estado mucho tiempo en Miami", responde al respecto.

La madre de Elena Tablada habla con mucho cariño de Javier Ungría, ex de su hija

Además, sin querer entrar en cualquier polémica matrimonial y buscando lo mejor para sus nietas, Elena Tablada justifica un poco la actitud de Javier Ungría. El entorno de Elena Tablada aseguró que a la diseñadora no le había gustado el comportamiento del empresario durante algunas salidas nocturnas después de darse el 'sí, quiero'. "Todo el mundo puede tener un desliz", ha asegurado la cubana intentando quitarle hierro al asunto. A pesar de que obviamente defiende a su hija, no quiere cargar contra el padre de su nieta Camilla. Algo que ha dejado claro durante su charla con la prensa.

Quiere intentar restarle importancia al tema y no entrar en los problemas matrimoniales de su hija

La madre de la diseñadora habla con mucho cariño de Javier Ungría, al igual que de David Bisbal, ex también de Elena Tablada y padre de su hija mayor, Ella: "Yo lo quiero muchísimo, igual que quería y quiero a David, aunque estuvieran peleados y todas las cosas, en todos siempre hay unas cosas y otras pero muy bien", dice asegurando que ella nunca ha entrado en polémicas con el artista almeriense. Y sentencia sobre el tema: "Javier es y lo va a ser el padre de mi nieta toda la vida, o sea, qué le voy a hacer", cuenta.

