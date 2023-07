Christian Gálvez espera su primer hijo junto a Patricia Pardo, con quien se casó ocho meses después de romper su matrimonio con Almudena Cid. Una boda secreta y cuyo primer aniversario han celebrado anunciando que esperan su primer hijo en común. Mientras la gimnasta continúa en silencio, quien sí ha reaccionado ha sido su entorno. Su madre, Mina Tostado, compartía un texto de Agustín García Calvo en el que nombraba a su hija y en el que le recordaba lo importante que es sentirse libre, dando igual si estás o no en una relación sentimental. Para ella no ha sido fácil superar su ruptura, un matrimonio que duró 11 años y que terminó de manera sorpresiva para ella y también para su entorno.

La madre de Almudena Cid y su emotivo texto

"Libre te quiero" es el título de un escrito con el que su madre le recuerda a Almudena Cid que no es propiedad de nadie, al igual que tampoco lo fue en el pasado. "Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", dice. Un emotivo mensaje con el que grita a la libertad y con el que le pide a Almudena Cid que vuele alto.

Cabe señalar que tras la separación el entorno de Almudena Cid señaló a Christian Gálvez como "un mentiroso" y aseguraron estar disconformes con el reparto de los bienes de ambos. A ella se dijo que le había tocado un loft a las afueras de Madrid, dos plazas de garaje, una furgoneta y una cantidad de dinero, información tras la que la familia de Almudena saltó públicamente. "¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto... No fue capaz de venderlo ni por la mitad (...) ¿Coche de alta gama? Ahora me entero que un Fiat es un coche de alta gama. Siempre con el dinero en la boca como si en la vida fuese lo más importante", comentó.

Firmaron el divorcio en el mes de marzo de 2022, justo el mes en el que Patricia Pardo y Christian Gálvez dieron su primer paseo ante los medios. Así oficializaron su relación sentimental pocos días después de que se publicara que eran la pareja sorpresa y de que ella confirmara que estaba feliz y enamorada. Cuatro meses más tarde contrajeron matrimonio, siendo ahora cuando han anunciado que se convertirán en padres, una noticia que a muchos ha sorprendido. Incluido a Almudena Cid, que ha preferido estar en un segundo plano. Fue hace tan solo unos días cuando ella habló sobre el finde su historia con Christian Gálvez, ruptura que supuso un auténtico tsunami para la gimnasta.