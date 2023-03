La madre de Ainhoa Armentia responde a los rumores de embarazo de su hija

Ainhoa Armentia continúa siendo noticia en los medios tras conocerse su posible embarazo junto a Iñaki Urdangarín. A pesar de que ella misma hace dos semanas negó la noticia siendo la mayor sorprendida ante esto, los rumores no han parado de crecer. "Parece que vosotros sabéis más que yo", decía visiblemente molesta. Ahora el programa 'Sálvame' ha podido mantener una pequeña conversación telefónica con su madre, Antonia, que ha seguido la línea de su hija. Ambos lo han negado todo con mucha rotundidad, sin ningún tipo de duda. No sale del asombro, aún así, de que se siga hablando de la misma historia ya negada: "Ya lo desmintió ella, no se por qué le dais vuelta a una mentira". Prefiere tomarse con filosofía todo lo que se dice, como demuestra a través de su risa.

"Me río ya porque os lo creéis todo", le decía al redactor sobre los medios que seguían indagando sobre esto. No quiere entrar más en el tema y se agarra a un dicho popular que le dará la razón. "No sé por qué le dan tanto bombo y venga, venga...El tiempo lo dirá". Sorprende a todos las declaraciones de ambas pues no son dadas a hablar con ningún tipo de reportero. En esta ocasión se ha optado por negar la noticia y mostrarse cuanto menos sorprendidas. Lorena Vázquez, periodista en 'Mamarazzis', fue la que contó que, un amigo del círculo cercano a la pareja, sabía la noticia del posible embarazo y la felicidad que esto había supuesto para todos. "Parecer ser que toda la familia ya sabe la noticia. Y se lo han tomado bien", exponía.

No es la primera vez que defiende a su hija públicamente, ya cuando se conoció la relación de esta el año pasado apareció en las cámaras de 'Socialité'. Aunque no quiso hablar, sí que su lenguaje verbal daba más información de la que se podría pensar al comienzo. Tiempo después ya sí que habló para el programa 'Viva la vida', como ha hecho en la actualidad. Por aquel entonces explicaba que nada le pillaba por sorpresa, “me enteré el mismo día de todo y fue mi hija la que me lo contó".

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, una relación bajo los focos de los medios

El nombre de Ainhoa Armentia, abogada alavesa, saltó a la esfera pública tras la filtración de unas imágenes junto a Iñaki Urdangarín, que posteriormente sería su pareja, en enero de 2022. En el despacho Imaz y Asociados de Vitoria se conocieron cuando esté trabajó allí durante una temporada. Aunque había rumores de la ruptura del matrimonio de este con la Infanta Cristina, esto se convirtió en confirmación siendo la primera escenificación pública. Para ella también era extremadamente difícil la situación. En ese momento se encontraba todavía viviendo con el que es el padre de sus hijos y se apuntaba que no le había dicho nada al respecto.

Hasta principios de este mes de marzo no se ha hecho efectivo, de hecho, el divorcio de la que ya es su anterior pareja. La separación oficial de los ex duques, de momento, tendrá que esperar mínimo hasta la mayoría de edad de su hija Irene Urdangarín. A diferencia del suyo no se haría efectivo hasta esa fecha aunque exista un preacuerdo firmado de ya un año de antigüedad. Desde entonces son muchos los momentos que han compartido, como la escapada a Formentera que te ofrecimos en exclusiva en SEMANA en septiembre de ese mismo año. Una de las más recientes a Baqueira no ha estado exenta de polémica pues se comentó que se quedaron en una casa en la que la Familia Real Española solía también hacerlo.

