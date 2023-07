La muerte de Marta Chávarri, ¿pone en peligro la luna miel de Tamara Falcó?

Tamara Falcó ni siquiera está pudiendo disfrutar al 100 % de su luna de miel. Tras muchos contratiempos en sus preparativos nupciales, la marquesa de Griñón ha recibido la noticia de la muerte de Marta Chávarri, la madre de su querido primo Álvaro Falcó. Ambos tienen una excelente relación, al igual que con su esposa con Isabelle Junot, prueba de ello que incluso retrasara su enlace para que ella hubiera salido de cuentas y pudiera asistir a su gran día con Íñigo Onieva. Aunque los recién casados se encuentran en Sudáfrica, ya son conocedores de esta noticia que ha pillado por sorpresa a alguien tan querido para ellos.

¿Adelantará Tamara Falcó su vuelta de la luna de miel a Madrid?

Les ha dejado completamente impactados. De hecho, nadie se esperaba este trágico final para Marta Chávarri. La socialité ha sido encontrada en su casa por su asistenta, un fallecimiento que llega poco después de que se convirtiera en abuela el pasado 11 de junio. Si bien estaban pletóricos con la llegada de Philippa, ahora todo se ha venido abajo para ellos. Necesitan apoyarse en los suyos y es que este durísimo golpe no será fácil de gestionar para ninguno de ellos. Tanto es así que no es nada descabellado que Tamara Falcó adelante su vuelta para reunirse con su primo y para demostrarle que es uno de sus grandes apoyos. Desea abrazarle y recordarle lo importante que es para ella.

Tenían previsto continuar en el hotel colonial en el que están alojados ahora, pero puede que este contratiempo trastoque todos sus planes. Tamara Falcó no está dando crédito y, aunque es cierto que no puede hacer nada desde la distancia, quiere dejarle claro a su primo Álvaro que estará ahí para escucharle y para que sienta que está ahí, a pesar de la distancia. Cabe señalar que no existe diferencia horaria respecto a Sudáfrica, lo que hará mucho más fácil la comunicación entre ellos. De momento, Álvaro Falcó e Isabelle Junot se han dejado ver tras el fallecimiento de Marta Chávarri, uno de los rostros más conocidos de la década de los 90 y que hace más de 25 años se alejó de los focos por decisión propia.

El gesto de Álvaro Falcó con Tamara Falcó

Álvaro Falcó y su prima tienen un vínculo único, el cual se reforzó tras la muerte de sus padres, Fernando y Carlos Falcó. Fue en su boda con Isabelle Junot cuando quiso tener un gesto con Tamara Falcó, a quien él y su esposa entregaron una réplica del ramo de la novia.