Cuando se juega a la lotería, una de las principales preguntas que se hace la gente es si la elección de número juega algún papel en las posibilidades de que te toque, es decir, si es real eso que algunos cuentan de que hay números que salen más a menudo en los sorteos, que los números nunca se repiten dos semanas seguidas o que hay algunos números que traen suerte.

La realidad es que no podemos fiarnos de esto, un simple ejemplo lo tenemos hace un año, cuando los números de la Lotería Nacional del 13 de octubre fueron 73.073, los mismos que un día antes habían tocado en el Cuponazo de la ONCE.

Los compradores de lotería se dividen entre los que siempre compran el mismo número, por lo que sea, y los que eligen un número al azar. Y lo cierto es que no es necesario en absoluto buscar número de la lotería. No hay ningún número que, de suerte, ninguno que vaya a salir más que otro en los sorteos y ninguno que vaya a salir menos. Eso es lo que afirman las estadísticas, que, independientemente de qué sistema uséis para elegir un boleto u otro, existen las mismas posibilidades de salir premiado: una entre 100.000 en la lotería nacional.

Si buscáis los resultados de la lotería real de hoy y luego repetís la operación veréis que no hay ninguna pauta en los números que salen elegidos. Incluso si pensamos aquello tan típico de “si siempre juego al mismo número al final acabará saliendo”, no es cierto. Nada asegura que todas las combinaciones acaben saliendo algún día, ni siquiera en un número infinito de juegos. Y no hay que hacer caso a la gente que ha ganado la lotería y cree que no es simple cuestión de suerte. El azar es exactamente eso: azar.

Por tanto, basta con hacer lo más simple: dejar que los números de la lotería los elija el terminal de apuestas, o elegir los números al azar, sin más, o buscar el número que coincida con el aniversario de boda de tus padres. Cualquier número que salga estará bien.

Entonces, ¿cómo hago para ganar?

La única manera de aumentar las posibilidades de ganar a la lotería es aumentando la probabilidad, cosa que sólo se puede lograr de dos maneras:

• Reduciendo el número de combinaciones posibles, cosa que no está al alcance de los apostantes.

• Aumentando las combinaciones por las que se apuesta, es decir, haciendo apuestas múltiples o comprando más boletos.

En otras palabras, la manera de tener más posibilidades de ganar la lotería es gastar más en lotería. Y cómo no todos nos podemos permitir gastar cientos de euros en lotería para aumentar nuestras posibilidades, existe una opción muy sencilla: hacerse de una peña de lotería, un grupo de gente que compra lotería conjuntamente y que se reparte el premio después.

Dado que hoy en día la compra de lotería y la comprobación de los números premiados puede hacerse a través de internet, los líos tristemente habituales hace unos años entre peñistas ya no son tan habituales.