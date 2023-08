La llamada que hizo Daniel Sancho a sus amigos para confesarles el crimen

Daniel Sancho es uno de los nombres más buscados de este verano. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido retenido por supuestamente asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano con el que mantenía una relación de amistad. El joven de 29 años ha admitido el delito y está colaborando con las autoridades tailandesas acompañándoles para relatar el 'modus operandi' de cómo sucedió todo. Tras su detención se habría apoderado de un teléfono móvil con el que se ha puesto en contacto con su círculo, a quienes ha confesado lo sucedido. Llamadas que ahora ven la luz y que revelan más detalles de la versión que él ha ofrecido a su círculo más íntimo.

Daniel Sancho habría llamado a amigos y a una chica llamada Paula

"Daniel se habría hecho con un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, una chica llamada Paula", ha asegurado el periodista Miguel Frigenti. "En esta llamada, Daniel habría confesado este crimen. La versión que da a sus amigos y a su novia Paula es que mata al cirujano mediante dos puñetazos", añade. Frigenti explica, además, que Daniel Sancho, como era de esperar, está en sus horas más bajas. Tanto que incluso se ha llegado a plantear desaparecer, según él mismo le habría comunicado a su familia y amigos.

"Otro de los puntos que me transmite esta fuente cercana a Daniel es que, en esta llamada, Daniel les habría dicho a sus íntimos amigos y a su novia que no se preocupen por él, pero que su estado de ánimo es bastante bajo y que, en este momento, él se quiere quitar de en medio", señala. Se cuenta que Daniel Sancho habría presentando a Edwin, el hombre fallecido, a sus amigos, aunque siempre le presentó como un amigo. De hecho, el cirujano aseguraba tener pareja, en concreto una mujer, algo que dice Frigenti que sería incierto.

Mientras Daniel Sancho sí que explicó a su entorno que hacía las maletas para viajar a Tailandia Edwin no dijo que era este el destino. Comentó que iría a París, algo que obviamente no sucedió. Por otro lado, el hijo del actor habría hecho otra llamada previa a un amigo al que le contó cómo se sentía como Edwin, quien supuestamente le coaccionaba hasta tal punto que pidió a sus amigos que cortaran todo tipo de relación con él. "Me cuentan que hubo una llamada telefónica de Daniel a uno de sus amigos hace tiempo en donde Daniel le pide a este amigo que por favor dejen de hablar con él. Cuenta que está harto de él. Y que se siente totalmente coaccionado y agobiado por parte de Edwin", dice Miguel.

El periodista explica que Edwin, el cirujano que ha sido desmembrado en Tailandia presuntamente por Daniel, habría invertido dinero en uno de los negocios de Daniel. Ahora todos los ojos están puestos en ver cómo avanza este caso en el que hay tantos ojos puestos, un caso sobre el que Rodolfo Sancho ha pedido absoluta prudencia. En un comunicado que veía la luz este fin de semana, hablaba de los "momentos tan delicados y de máxima confusión", pero no dará más detalles al respecto.