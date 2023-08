La lista COMPLETA de posibles concursantes de la nueva edición de GHVIP

"Nunca he dejado de estar ahi. Os he estado observando en cada rincón, las 24 horas del dia. Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo”. No, no es ninguna broma. Esta frase la pronunció el famoso 'súper de Gran Hermano. Una de las voces más famosas de España anunció la vuelta del reality más mítico de la televisión. Vuelve Gran Hermano, en su versión VIP y con importantes novedades. ¡Y ya no queda nada para el arranque!

Marta Flich e Ion Aramendi serán los nuevos maestros de ceremonias que conducirán esta octava edición desde un plato y una casa absolutamente renovados. Según ha podido conocer SEMANA, las obras en Guadalix llevan semanas iniciadas, al igual que en el plató 6 de Mediaset, el que acoge a los reality desde el primer GH. Se espera una estética futurista y más novedosa que la que venia ofreciéndose desde hace años. Así las cosas, solo falta esperar hasta el próximo 14 de septiembre para volver a conectar con la vida en directo. Mientras tanto, una de las cosas que más expectación genera cada año es el casting. Suele ser la piedra angular que hace que un programa funcione o no. Normalmente, de él depende el éxito de la edición. Así que en SEMANA hemos querido elaborar una lista con los posibles concursantes que podrían habitar en poco más de un mes la casa de Guadalix de la Sierra.

1 de 9 Carmen Borrego La pequeña de las hermanas Campos sería un perfil muy potente en la nueva edición del reality, ya que está comprobado que con ella el show está asegurado. En la actualidad no tiene programa fijo, desde que se acabase 'Sálvame' el pasado 23 de junio. así que su estancia en la casa sería todo un balón de oxígeno para la colaboradora. Ya participó en 'Sálvame Okupa'. 2 de 9 Eduardo Navarrete El diseñador se ha convertido en un valor seguro de la televisión. Cada programa en el que participa se acaba convirtiendo en todo un éxito. Por eso, no sería nada descabellado verlo dentro de la casa más famosa de la tele, sobre todo teniendo en cuenta que él nunca ha cerrado la puerta a embarcarse en un reality. 3 de 9 Minerva Piquero Si había un rostro famoso y bello en la televisión de finales de los 90, ese era el de Minerva Piquero. La famosa chica del tiempo tiene simpatía, gracia y mucho arte, todo un cóctel molotov dentro de las paredes de Guadalix. ¿Se atrevería ella a decir que sí a participar en el reality? 4 de 9 José Manuel Parada El que fuese presentador de 'Cine de barrio' se ha convertido en colaborador fijo del programa 'Fiesta', cada fin de semana con Emma García. Su conflicto con Chelo García- Cortés o Pablo Sebastian, su antiguo pianista, unido a su extensa trayectoria en los medios, hace que su perfil sea muy atractivo para un reality de este tipo. 5 de 9 Zayra Gutiérrez La hija de Guti y Arancha de Benito, que ha sido madre recientemente, podría ser uno de los bombazos de la edición. El suyo es uno de los nombres que más han sonado para entrar en la casa cada vez que se ha anunciado una nueva edición. Lo que está muy claro es que se ha demostrado que tiene mucho carácter y podría generar muchas tramas dentro. 6 de 9 Joshua Velázquez El que fuera diseñador del mítico primer vestido con trasparencias de Cristina Pedroche ha estado a punto de participar en varios reality de Mediaset. ¿A la tercera irá la vencida y entrará en GHVIP? 7 de 9 Samantha Hudson La cantante y activista LGTBI, que lleva en el foco mediático desde el año 2015, ha participado en numerosos espacios de Mediaset. Algo que podría darle un pasaporte directo para convertirse en concursante de esta nueva edición. 8 de 9 Alicia Peña Su marido acaba de participar en ‘¡Vaya Vacaciones!’, el nuevo reality de Mediaset, lo que ha supuesto su vuelta a la televisión tras el escándalo que protagonizó en 2022. Un hecho que podría suponer que su mujer, coach de profesión, participase en este programa y abandonase definitivamente su anonimato. 9 de 9 Lydia Lozano Ha dicho 'no' cientos de veces a infinidad de realitys de Telecinco. La colaboradora de Mediaset podría dar el salto definitivo a su faceta de personaje al quedarse sin un hueco en la parrilla de Mediaset. El fin de Sálvame ha supuesto tu retirada de la televisión como colaboradora y esto la podría hacer volver.

¿Cuándo empieza GHVIP? El 14 de septiembre