María Pombo lleva instalada apenas unas semanas en su nueva casa. Un casoplón del que ha mostrado algunas estancias del interior, así como el espectacular jardín que tiene. Aunque todavía le quedan cosas por comprar y colocar, la 'influencer' no dudó en entrar a vivir cuando tenía lo necesario para sobrevivir. Ahora ya instalada, sigue recibiendo muebles y algunos elementos decorativos para hacer la casa más acogedora. SEMANA ha analizado al detalle algunos de los complementos que ha elegido y nos hemos quedado perplejos con sus precios. No hay duda de que María Pombo ha querido vestir su casa con la decoración más exclusiva.

El salón es una de las estancias más amplias de su nueva vivienda. Además de contar con una chimenea para los días más fríos del año, la 'influencer' y su marido, Pablo Castellano, han querido colocar a los lados unas estanterías para poner libros y algunos objetos de decoración especiales. Es aquí donde nos paramos para analizar el precio de cada uno de ellos. No solo han colocado una enciclopedia con función decorativa, también han adquirido las guías turísticas más coloridas de Capri, Ibiza y Palm Beach. Muchos rostros conocidos usan estas publicaciones como decoración. Cada libro tiene un precio de 105 euros, por lo que el matrimonio ha invertido en tres libros unos 315 euros.

Pero no es el único elemento decorativo caro que tiene la familia en el salón de casa. Y es que aunque es pequeño y casi pasa desapercibido, María Pombo y Pablo Castellano han adquirido una escultura de una figura The White Guest. Se trata de una figura de porcelana de brillo blanca creada por Jaime Hayn para la colección The Guest by Lladró Atelier con peana blanca unida a la pieza. A pesar de que es pequeña, esta tiene un precio de 290 euros.

Aunque no es una figura que de primeras llame la atención por su pequeño tamaño, lo cierto es que María y Pablo, que son muy dados a decorar su casa con elementos más clásicos, han querido darle un toque más moderno al salón de su casa. Esta escultura de diseño lo consigue, aunque sea un pequeño matiz. Y lo cierto es que no queda mal y que está bastante bien integrado.