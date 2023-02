La "jugada maestra" de Kiko Rivera tras su explosiva reaparición

3 de 5

Kiko Rivera confesó que el motivo por el que su madre no pudo acudir al hospital tras su ictus fue por prescripción médica: "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así", contó al respecto.