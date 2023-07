La insólita respuesta (de 8,25 minutos) de Diego Arrabal a Marta Riesco

Marta Riesco tomará medidas legales contra Diego Arrabal. Cansada del bucle y la batalla dialéctica en la que están inmersos, la reportera ha anunciado que demandará al paparazzi por sus últimas declaraciones sobre ella. Una situación que ha generado mucho revuelo en redes sociales y tras la que el colaborador de televisión ha decidido responderle a través de su canal de Youtube. De hecho, ha publicado un vídeo dirigido a ella, documento audiovisual que tiene una duración de más de 8 minutos y que se titula "todo lo que tengo que decirle a Marta Riesco". Sin embargo, pocos esperaban encontrar esta reacción por su parte.

Acostumbrado a no tener pelos en la lengua, muchos creían que Diego Arrabal volvería a cargar duramente contra ella y que no dejaría nada en el tintero. Que sacaría toda la artillería y que volvería a hacerse eco de alguna de sus últimas declaraciones. Prueba de ello que hace solo unos días le preguntara a la otra protagonista "cuántos amigos tenía", "si debía ser tonta" o "que no sabía lo que era la educación", gesto que esta vez no ha querido repetir. Arrabal no quiere cometer el mismo error, sino optar por todo lo contrario. En esta ocasión ha ido por la vía opuesta y se ha decantado por la ironía, sentimiento que quién sabe cómo le sentará a Marta Riesco, quien acostumbra a responder a sus haters a través de su cuenta de Instagram, la cual utiliza como altavoz. En especial desde que fuera despedida de Mediaset.

Y es que Diego Arrabal ha publicado un vídeo en el que tan solo suena un hilo musical. Ni una sola palabra dirigida a la que muchos consideran en la actualidad su enemiga, decisión que muchos aplauden y que se resume en un silencio sepulcral. Así lo demuestran los comentarios que se pueden leer en el muro del canal de Diego Arrabal, donde se repite que "no hay mejor contestación que el silencio" o "a palabras necias, oídos sordos", mensajes que llegan por parte de sus seguidores y que todavía se pueden leer en Youtube.

Marta Riesco se ha mostrado indignada en más de ocasión con Diego Arrabal por sus insinuaciones. Hastiada de todo lo dicho sobre ella, Marta advertía: "Voy a tomar medidas legales contra él. No se puede permitir tantas faltas de respeto y mentiras". Confesó que confiaba plenamente en la justicia y que, por ello, no se quedaría de brazos cruzados. "Que vienen curvas, y no solo las mías. Por cierto, haré recopilación de todas las cosas que ha dicho sobre mí incitando al odio para que juzguen ustedes mismos y para que, al igual que yo, no tengan miedo", recordaba recientemente.

Fue poco después de que ella y Antonio David Flores rompieran cuando Diego Arrabal dejó caer que si se enteraba de ciertas informaciones "sería un caballo desbocado". Eso sí, no fue lo único que dijo sobre Marta. La periodista días antes había publicado una fotografía de una lectura con la que decía sentirse muy identificada, un libro cuyo título decía: 'Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas'. "La veo con muy mala leche...Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto...Esto no tiene perdón", respondió él. Ahora esta guerra sin cuartel puede que vuelva a reabrirse públicamente.