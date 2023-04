La ingeniosa respuesta de Georgina Rodríguez para zanjar los rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían pasar una fuerte crisis. Este es el rumor que lleva sonando con fuerza desde hace semanas y que inevitablemente ha llegado a los oídos de la influencer. La modelo, aunque no suele salir del paso para desmentir nada, ha utilizado su perfil para zanjar la polémica. Con una canción de Romeo Santos ha dejado claro que su relación está en un buen momento y que nada ni nadie será capaz de separarles. "El envidioso inventa un rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", dice Georgina.

Georgina está acostumbrada a que se hable de ella, pero en las últimas semanas se ha mostrado hastiada debido a toda la información que ha salido publicada sobre ella y sobre su vida. Cabe recordar el testimonio de un compañero de una tienda de lujo en la que ambos trabajaron, relato al que ella no le dio ninguna veracidad, al igual que otros trabajadores de la empresa. También a la supuesta mala relación que existe con su suegra, Dolores Aveiro, por un cuadro que ella decidió retirar de su casa, obra en la que, por cierto, aparecía Cristiano junto a su madre.

Aunque Georgina no ha sido la única que ha salido a desmentir que pasen por un mal momento como pareja. El entorno de los dos ha hablado con un programa luso, donde han incidido en la solidez de la relación y, sobre todo, donde han dado por hecho su futuro familiar. "Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar", han asegurado.

Pero, ¿qué se ha dicho estos días para que Georgina haga una excepción y desmienta que ella y Cristiano atraviesan un mal momento? Se revelaba la supuesta bronca que ambos habían protagonizado antes de subirse a un avión, algo que ella desmiente. Por otro lado, salía a la luz el testimonio de un amigo de la madre del jugador, que aseguraba que el luso estaba cansado de la actitud de su pareja. "Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto", deslizaban.

Solo unos meses antes Georgina hablaba de Cristiano como "su marido", a pesar de que, a día de hoy, no se ha filtrado que hayan pasado por el altar. Es de sobra conocido que los dos estarían encantados de darse el 'sí, quiero', aunque no hay fecha prevista para ello. Nos remontamos al año 2019 para escuchar al jugador de fútbol hablando de una posible boda con la maniquí: "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día... ¿por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida".