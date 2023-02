Kiko Rivera está celebrando su 39 cumpleaños en plena recuperación de un cólico nefrítico que sufrió la noche del miércoles. Sin embargo, se ha recuperado y no ha dudado en salir a desayunar con su grupo de amigos para celebrar este día tan especial. Su mujer, Irene Rosales, ha sido una de las primeras personas que lo han felicitado, pero no han faltado los mensajes de otros familiares, como su prima, Anabel Pantoja. La 'influencer' se encuentra en Miami como integrante del equipo que ha acompañado a su tía, Isabel Pantoja, en el inicio de su gira americana. Desde allí ha querido tener un detalle con su primo a pesar de que su relación no pasa por el mejor momento.

De hecho, el mensaje ha sorprendido a muchos, no solo porque pensaban que no tendría este detalle con él, sino porque además, ha sido especialmente sosa con él. Por todos es conocido que su relación ha sido especial durante años, tanto que se trataban como hermanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas polémicas le han llevado a distanciarse. Aún así, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha dado el paso de dejar a un lado los malos rollos y le ha escrito una felicitación pública.

La felicitación de su prima Anabel ha llamado la atención por sosa

"Que peses un bonito día. Que te pasen millones de cosas bonitas. Siempre serás mi hermano. Gracias por los sobrinos que me has dado. Te quiero", ha escrito junto a varias fotos de ambos cuando eran apenas unos niños. Abrazos, miradas cómplices y besos. Entre ellos siempre ha reinado la sintonía y el cariño, pero desde hace un tiempo no reina la mejor relación entre ellos. Kiko Rivera, agradecido, no ha dudado en compartir en su perfil el detallazo que ha tenido su prima con ella.

La persona que también ha querido felicitarlo públicamente ha sido su mujer. Irene Rosales está atravesando un pequeño problema de salud por culpa de un resfriado y fiebre, pero ha sacado fuerzas para mandar un mensaje de lo más cariñoso a su marido: "Feliz cumpleaños mi vida. Que estos 39 años vengan cargado de cosas bonitas, de energía de la buena y Salud. Que sigamos sumando momentos y disfrutando de la vida, de nosotros. Quiero estar a tu verita hoy y siempre. Te amo con locura @riverakiko ♥️", le dedicaba. Su marido no ha dudado en contestarle un simple "te amo".

Irene Rosales le hace saber que siempre estará a su lado

Pero ni rastro de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermana, Isa Pantoja. Ambas han preferido no mostrar públicamente felicidad por Kiko, con el que llevan meses sin hablarse. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' dejaba claro hace unas horas que su hermano no estará invitado a su boda con Asraf Beno porque no tiene relación con él. Hay que recordar que desde hace un tiempo no mantienen relación, por lo que lo más lógico es que no acuda a esta ceremonia. Ella prefiere que estén las personas con las que a día de hoy tienen contacto. De hecho, espera que su madre sea una de ellas. "Me gustaría que mi madre viniera", decía con emoción.