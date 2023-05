La inesperada felicitación de Joana Sanz a Dani Alves

Joana Sanz ha sorprendido publicando una tierna felicitación dirigida a Dani Alves con motivo de su 40 cumpleaños. Un inesperado mensaje que llega en pleno proceso de divorcio del futbolista quien continúa en la prisión de Brians 2, ubicada en el municipio barcelonés de San Esteban Sasroviras, acusado de un supuesto delito de agresión sexual.

"Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida", con estas palabras la modelo ha comenzado su felicitación a su expareja. Además, ha querido recalcar que ha pensado mucho realizar este post. "La humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación". También ha señalado que le gustaría estar celebrando junto a él su 40 cumpleaños con sus habituales "locas ocurrencias: algún disfraz absurdo o un juego de fútbol burbuja". Asimismo, ha hecho mención a que se trata de una fecha agridulce: "No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto". Terminaba el mensaje con estas palabras: "Aquí sigo y seguiré siempre de otra forma, pero presente". Ha querido añadir la etiqueta de "amor incondicional".

Una etapa complicada para Joana Sanz

La vida de Joana Sanz ha sufrido un giro de 180 grados en los últimos meses tras la entrada en prisión del que fuera su marido. La canaria ha decidido abandonar Barcelona para instalarse en Madrid. Sin embargo, continúa unida al brasileño: "Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando", señalaba recientemente. También desmentía que le hubieran echado de la casa del futbolista. "Nadie me está echando de ningún lugar. Faltaría más, vamos. No tengo ningún problema con nadie. Me llevo genial con todo el mundo en esta vida. Gracias a Dios puedo decirlo con la boca llena. Soy una persona muy fácil y muy leve como para estas tonterías. Me voy porque yo quiero", explicaba.

Joana Sanz desea empezar una nueva vida desde cero y se está refugiando en el trabajo. "Tengo un proyecto entre manos que me hace una ilusión increíble, que ya lo contaré, a parte de otros proyectos profesionales que gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo", explicaba muy ilusionada.