El exconcursante de Gran Hermano Suso no deja de publicar en Instagram fotografías de su vida de ensueño. Vacaciones a todo lujo, cochazo, barcos...

Suso Álvarez está viviendo un verano de ensueño. Y es que el exconcursante de Gran Hermano 16 no ha parado desde que comenzase la época estival. Primero estuvo en Gran Canaria, después en Ibiza, más tarde en Benidorm y Salou y ahora acaba de volver de Cuba. Vamos… que no ha tenido tiempo para aburrirse como el resto de los mortales. Pero además, Suso ha querido dejar constancia de lo bien que se lo está pasando en Instagram, donde no ha parado de publicar fotografías a bordo de barcos de lujo, conduciendo cochazos y disfrutando de playas paradisíacas.