La imagen de Daniel Sancho y Edwin Arrieta juntos por las calles de Tailandia

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha sido acusado supuestamente de asesinar al médico colombiano, Edwin Arrieta Arteaga en la isla tailandesa de Koh Pha Ngan. SEMANA ha tenido acceso a la imagen de una cámara de vigilancia donde se les ve juntos recorriendo el lugar en moto. El cirujano plástico llegó al país el pasado 31 de julio y tenía una reserva en un hotel hasta el próximo 3 de agosto.

La policía de inmigración, inmersa en la investigación, ha revocado el visado del joven español, de 29 años, quien se encuentra bajo custodia y es el principal sospechoso del asesinato. Además, ha publicado la imagen de una cámara de vigilancia, una fotografía que data el pasado 2 de agosto donde se puede ver a Daniel junto a un hombre, el cirujano colombiano. El trayecto que están realizando es desde el muelle de Koh Pha-ngan hasta su hotel.

Gran conmoción por el caso

Fue el hijo del intérprete quien denunció la desaparición de su amigo unos días después de que llegara a Tailandia. Su cuerpo descuartizado fue hallado en distintas bolsas de basura en un vertedero de la isla turística Koh Pha Ngan. Tailandia posee una de las legislaciones más duras del mundo, su código penal considera el homicidio uno de los delitos más graves. Así que el hijo del actor se enfrentaría a una pena de muerte. Así lo dicta el artículo 288.

Según lo que publican los medios tailandeses, Daniel Sancho habría negado en un primer momento el crimen, pero terminó admitiéndolo ante la presión policial este pasado viernes, 4 de agosto. "La víctima y el sospechoso se conocían antes de venir a Tailandia, y sus dudosas actividades indican que podía asesinar a la víctima". Rodolfo Sancho ha viajado a Tailandia este mismo sábado -por el momento no se ha pronunciado sobre el tema-. La familia de la víctima, Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, ha emitido un comunicado. Afirma estar destrozada y no realizará declaraciones para no entorpecer la investigación. "Agradecemos respeto por este difícil momento que estamos viviendo", subrayan en la nota difundida. Se trataba de un reputado cirujano plástico procedente de Lorica, Colombia.