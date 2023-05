La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, anuncia su compromiso

Emoción, lágrimas, absoluta felicidad...son muchos los sentimientos que han experimentado los seres queridos de la hija de Luis Miguel y de su pareja, Danilo Díaz Granados, al descubrir que se casan. Después de comunicárselo a sus respectivas familias, Michelle Salas ha descubierto la bomba públicamente y ha mostrado su impresionante anillo de pedida. "El principio de siempre. Nosotros", ha escrito junto a dos fotos en las que transmiten muchísima complicidad. Ella y el empresario venezolano comenzaron su noviazgo hace siete años, siendo ahora cuando pasarán por el altar. Aunque se desconoce cuándo y cómo pretenden organizar su gran día, lo que queda más que claro es que esta boda unirá entre otros invitados a Luis Miguel y Paloma Cuevas, una de las parejas más seguidas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Michelle Salas no puede estar más feliz, prueba de ello, que presuma de la joya espectacular que ha servido para sellar su historia de amor. Una noticia que ha dejado boquiabiertos a muchos, de hecho, son muchos los mensajes de enhorabuena que figuran en la red. Fiona Ferrer, Alexandra Pereira, Vicky Martín Berrocal o Almudena Lapique no han desaprovechado la oportunidad y han corrido a felicitarles por la noticia de que pasarán por al altar. Quien lo habrá hecho en privado es su padre, pues todavía no existe ningún comentario de su progenitor en este post que en solo unas horas ya supera los 100.000 me gusta.

Con más de 2 millones de seguidores en sus redes, Michelle Salas se convirtió en noticia por este mismo asunto en el mes de febrero. Un amigo cercano a la pareja contó que la modelo y su novio estaban planeando su boda, siendo en junio o julio cuando, según su información, se darían el 'sí, quiero'. Su intención sería celebrar el enlace en República Dominicana, donde cree que está más segura y, sobre todo, alejada de curiosos. Estos datos dejarían ver que, aunque ella lo haya confirmado ahora, realmente la pedida se produjo hace varios meses, de hecho, se dice que fue a finales del pasado año.

Todos los datos fueron revelados por el diseñador y amigo de Michelle Salas, Osmel Sousa, en 'La Casa de los famosos', donde contó que tenía varios compromisos, entre otros, la boda de Michelle. Aunque no mencionó su nombre de forma directa, sí que mencionó a Luis Miguel. "Tengo que ir para Santo Domingo, ¿tú sabes quién se casa? La hija de Luis Miguel. Michelle se casa con el hijo de una casi sobrina mía", explicó.

¿Quién es Danilo, el novio de Michelle Salas?

Su noviazgo comenzó en el año 2016, aunque sufrieron una pequeña crisis que acabó en ruptura. Ya en 2021 retomaron su relación hasta ahora que han decidido dar un paso al frente y contraer matrimonio, pero ¿quién es él? Danilo es un empresario que dirige una importante compañía, con 46 años y que vive en Miami. Su entorno mantiene que su fortuna es amplísima.